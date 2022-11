Immeubles effondrés à Lille : y a-t-il des victimes ?

LILLE. Un bâtiment abritant deux immeubles mitoyens de trois étages s'est effondré subitement dans la matinée du samedi 12 novembre 2022 à Lille. Une victime pourrait être à déplorer, tandis qu'une autre a été légèrement blessée. La cause de l'effondrement est encore inconnue.

[Mis à jour le 12 novembre 2022 à 15h19] Un bâtiment composé de deux immeubles mitoyens de trois étages s'est effondré de façon soudaine aux environs de 9h15 ce samedi 12 novembre 2022, en plein cœur du centre-ville de Lille. Le bâtiment était situé entre les numéros 40 et 44 de la rue Pierre-Mauroy, à seulement quelques mètres de la Grand'Place lilloise, lieu emblématique de la ville du Nord. A la mi-journée, une victime pourrait être à déplorer, selon les informations d'actu.fr. Le média explique que plusieurs indices semblent indiquer qu'un homme était dans l'immeuble lors de son effondrement. "Notre action principale est de localiser une victime potentielle. Par recoupement, on est quasiment sûrs qu'elle se trouve sous les décombres. Son téléphone ne répond pas, sa voiture est dans le parking", a déclaré le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers Stéphane Beauventre. Une situation d'autant plus préoccupante que l'homme, qui est médecin, n'a pas pris son astreinte samedi matin.

Les pompiers sont actuellement sur place pour tenter de le retrouver sous les décombres. Les recherches pourraient encore durer de longues heures. Une autre victime a été sortie des décombres, mais elle n'est fort heureusement que légèrement blessée, ajoute actu.fr. La Voix du Nord explique que cette seconde victime pourrait être une femme qui était présente dans l'un des deux immeubles qui s'est effondré. Le secteur est bouclé, et la circulation a été interdite dans la rue où le bâtiment s'est écroulé. La cause de l'effondrement n'est pour l'instant pas connue. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui". "Une expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire", a précisé le parquet.

Dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 novembre, un jeune homme a donné l'alerte en rentrant chez lui vers 3 heures du matin, car l'un des deux immeubles présentait des signes d'instabilité. Une première intervention a alors eu lieu, et la plupart des occupants de l'immeuble ont été évacués. La maire de Lille, Martine Aubry, a indiqué que dans l'autre immeuble, qui a été entraîné par la chute du premier, logeait une famille qui n'était heureusement pas présente cette nuit, puisqu'elle se trouvait sur le littoral. Dans la matinée, les immeubles voisins ont été évacués par mesure de précaution. Dans le secteur où a eu lieu l'effondrement, certains commerces et habitations sont privés d'électricité ce samedi.

Une alerte qui a sauvé des vies ?

La maire de Lille, qui s'est rendue sur place, a déclaré : "On a été informé par un jeune homme qui rentrait à 3 heures du matin, et qui s'est rendu compte que la porte était ouverte et le mur étrangement de guingois. Les pompiers et la police municipale sont arrivés immédiatement, et nous avons pris un arrêté de péril." "J'en tremble encore car si cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré à 3 heures du matin, et ne nous avait pas joints, et que nous n'avions pas eu ces réactions, il y aurait des morts ce (samedi) matin à l'évidence", a-t-elle ajouté, selon des propos rapportés par 20 Minutes. "On lui doit une fière chandelle", a conclu la maire de Lille, tout en remerciant les pompiers et policiers municipaux pour leur réactivité. Dans un tweet, Martine Aubry a également salué la réaction du jeune homme qui a prévenu les secours dans la nuit. Cependant, si dans la matinée, la maire envisageait une fin heureuse à cet effondrement, avec aucun décès à déplorer, le bilan pourrait être beaucoup plus désastreux puisque les sapeurs-pompiers sont actuellement à la recherche d'un médecin qui se trouverait sous les décombres.

Quelle est la cause de l'effondrement ?

Selon La Voix du Nord, le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, a déclaré qu'il "n'y avait pas d'alerte particulière sur cet immeuble, ce n'était pas un immeuble frappé d'insalubrité". On sait en revanche que l'un des deux immeubles était en travaux, mais on ignore pour l'instant de quel type de travaux il s'agissait. Jean-Yves Méreau, spécialiste du patrimoine et de l'urbanisme lillois, a été interrogé par La Voix du Nord sur cet effondrement : "Je ne sais pas dans ce cas précis quels travaux ont été effectués, mais il y a un vrai problème de déstructuration de parcelles dans le Vieux-Lille (quartier du bâtiment). On supprime trop souvent des murs porteurs pour agrandir des surfaces commerciales. Or, à Lille, les façades ne portent pas les immeubles." "Cela crée un problème de portance parce que les charges sont renvoyées vers des points trop faibles et, après, les murs craquent. Les services de la ville de Lille se battent contre cette manie de supprimer des murs porteurs depuis des années", a-t-il ajouté. Dans l'après-midi de samedi, le parquet de Lille a annoncé avoir ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui", ajoutant qu'une "expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire".