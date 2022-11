Mort de Morgan Keane : comment a-t-il été tué ? Ce que l'on sait de l'accident de chasse

Deux ans après la mort de Morgan Keane lors d'un accident de chasse, le procès contre le chasseur auteur du tir mortel s'ouvre ce jeudi 17 novembre 2022 à Cahors (Lot). Retour sur le drame et les enjeux du procès.

La mort de Morgan Keane remonte a presque deux ans mais relance à nouveau le débat autour de la chasse ce jeudi 17 novembre 2022. Le drame qui a touché le jeune homme de 25 ans est encore dans tous les esprits à Cahors, dans le Lot, où le procès s'ouvre. Le chasseur responsable du tir mortel et le directeur de la battue jugés pour homicide involontaire passent devant le tribunal à partir d'aujourd'hui. Si les deux hommes encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendes, les retombées juridiques pourraient être plus étendues à l'issue du procès. Plus que l'accident mortel qui a couté la vie à Morgan Keane se sont tous les accidents de chasse et l'activité de la chasse elle-même qui pourraient être jugés aux yeux des non chasseurs. Un scénario que craignent les adeptes de la chasse d'autant que depuis plusieurs années l'encadrement de la chasse est pointé du doigt, en particulier l'absence de règles plus restrictives.

Comment Morgan Keane est-il mort ?

Les circonstances de la mort de Morgan Keane, survenue le 2 décembre 2020, ont été établies par l'enquête. Le jeune homme âgé de 25 ans coupait du bois à une dizaine de mètres de sa maison située à Lagarrigue, lieu-dit de la commune de Calvignac dans le Lot quand il a été touché mortellement au thorax par une balle tirée par un chasseur aveyronnais de 33 ans. Le tireur avait expliqué avoir cru voir un sanglier, reconnaissant de fait avec confondu le jeune homme avec du gibier. Le chasseur auteur du tir s'était présenté spontanément à la gendarmerie puis mis en examen pour homicide involontaire, au même titre que le directeur qui était en charge de la battue. Le frère de la victime, Rowan Keane avait alors indiqué qu'ils se rendaient régulièrement à cet endroit et que plusieurs fois ils étaient passés entre les balles des chasseurs.

Qu'attendre du procès sur l'accident de chasse ?

Près de deux ans après les faits, la famille de Morgan Keane est toujours affectée par le drame et en veut toujours au chasseur responsable de la mort du jeune homme. Si les proches du jeune homme espèrent qu'une sanction exemplaire sera prononcée, ils souhaitent surtout que le jugement ne portera pas uniquement sur l'accident isolé mais permettra de revoir l'encadrement de la chasse pour des raisons évidentes de sécurité. Me Benoît Coussy, avocat de Rowan Keane, le frère de la victime, attend comme son client des "excuses pendant le procès" et espèrent que des circonstances aggravantes seront retenues rapporte France 3 Occitanie : "C'est un homicide, dans un cadre où les règles n'ont pas été respectées. Ça tire sans savoir sur quoi ça tire". Pendant le procès, l'avocat entend plaider pour "un moratoire de la chasse" impliquant des "règles plus contraignantes" et une reconnaissance "d'un crime de chasse". C'est donc tout le monde de la chasse qui pourrait être bousculé par la mort de Morgan Keane.