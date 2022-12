Affaire de Blois : l'ex-compagnon de Chloé suspecté et arrêté, qui est-il ?

L'auteur présumé de l'agression de la jeune femme retrouvée inconsciente à Blois à la mi-décembre a été arrêté ce 21 décembre. Il s'agit de l'ex compagnon de la victime déjà condamné pour des faits de violence.

Il n'en serait pas à ses premiers coups. L'homme présumé responsable de l'agression de Chloé, la jeune femme retrouvée inconsciente dans le hall de son immeuble à Blois (Loir-et-Cher) il y a une dizaine de jours, a été arrêté ce jeudi 21 décembre à Plaisir dans les Yvelines. Marvin J. est âgé de 27 ans et originaire du département francilien écrit Le Parisien. Interpellé et auditionné par la police, l'homme a reconnu avoir asséné plusieurs coups de pied "d'écrasement" au niveau de la tête de la jeune femme de 24 ans mais nie toute intention de donner la mort. Quant au mobile qui aurait poussé le suspect à devenir violent, ce dernier a expliqué vouloir "avoir des explications" sur sa récente rupture avec la victime. Depuis ce jeudi, le principal suspect est placé en détention provisoire et visé pour une information judiciaire pour tentative de meurtre.

Le suspect violent et multirécidiviste

L'auteur présumé de l'agression dans l'affaire de Blois est connu de la police et de la justice pour d'autres faits de violence, dont plusieurs lui ont valu des condamnations. D'autres délits et crimes figurent également sur son casier judiciaire. D'après les informations du Parisien, depuis 2014, l'homme a été arrêté à différentes reprises pour "usage de stupéfiants, port d'arme prohibée de catégorie D (couteau) et violences". Parmi ces condamnations, l'une porte sur des violences visant une ancienne compagne. En 2015, le suspect avait frappé sa conjointe qui vivait à Athis-Mons (Essonne) et avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis et interdit d'entrer en relation avec la victime ou de se rendre dans la commune pendant un an par le tribunal correctionnel d'Evry. L'épisode de violence n'avait pas engagé le pronostic vital de la victime qui avait été "tirée par les cheveux", avait reçu un téléphone dans le visage et des coups de pieds dans les côtes, rapporte le journal francilien.

Le suspect dans l'affaire de Blois a aussi fait d'autres séjours en prison, notamment à huit mois de cabane en 2017 sur décision du tribunal judiciaire de Versailles après des violences dans un moyen de transport.

Affaire de Blois : que s'est-il passé ?

L'affaire de Blois a débuté le mardi 13 décembre après la découverte par la police, prévenue par des témoins, d'une jeune femme inconsciente dans le hall d'un immeuble de Blois, dans le Loir-et-Cher. Le jeune femme prénommée Chloé et âgée de 24 ans a immédiatement été transportée à l'hôpital de Tours où elle a été placée dans le coma. Elle souffre depuis de "lésions hémorragiques cérébrales majeures" et présente un pronostic neurologique "sombre" tandis que son pronostic vital est engagé selon la procureure de la République de Blois, Charlotte Beluet.

L'enquête sur l'affaire de Blois a rapidement permis de découvrir que seulement deux heures avant son agression, Chloé, s'était rendue au commissariat de police de Blois et avait été invitée à revenir le lendemain. Selon toute vraisemblance, la jeune femme se serait présentée pour se plaindre de son ex compagnon. Les auditions des proches de la victime ont permis d'apprendre que Chloé avait rompu avec le suspect au début du mois de décembre après quatre mois de relation "ayant fait part (…) de violences, de menaces et de harcèlement, faits pour lesquels elle avait préparé un dossier afin de déposer plainte", selon le parquet. La procureure de la République a ajouté que Chloé "avait notamment changé de téléphone (…) pour mettre fin aux agissements de son ancien compagnon et avait récemment subi un avortement".