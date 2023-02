Héléna Cluyou : le corps retrouvé est bien celui de la jeune femme, des témoignages sur le suspect Lucas L.

Héléna Cluyou est bien morte. La confirmation est arrivée ce samedi 11 février, quand le procureur de la République de Brest a confirmé que le corps calciné retrouvé cette semaine était bien celui de la jeune femme de 21 ans, disparue fin janvier...

Le corps calciné retrouvé jeudi à Argol, entre Crozon et Châteaulin, dans le Finistère, est bien celui d'Héléna Cluyou, la jeune femme disparue à Brest fin janvier à la sortie d'une boîte de nuit. Le procureur de la République de Brest a confirmé l'information ce samedi matin, alors qu'il faisait peu de doute que la dépouille calcinée soit celle de l'étudiante infirmière de 21 ans.

Le corps d'Héléna avait été retrouvé jeudi 9 février, pendant des fouilles visant à retrouver la jeune femme disparue depuis le 29 janvier. La police judiciaire de Brest, chargée de l'enquête sur la disparition de l'étudiante infirmière, avait balisé une large zone de recherche au sud de la rade de Brest après l'étude des derniers déplacements du suspect. C'est finalement à Argol, commune située à quarante kilomètres au sud de la préfecture du Finistère, que le corp a été découvert.

L'autopsie réalisée hier sur le corps d'Héléna Cuyou "n'a pas permis de déterminer avec précision la cause du décès", a précisé le procureur Camille Miansoni. "On sait que le corps a été brûlé après le décès", a-t-il précisé en conférence de presse ce samedi matin.

Le mystère reste encore entier sur sa disparition d'Héléna Cluyou et sur ce qui lui est arrivé pendant les dix jours durant lesquels elle n'a pas donné signe de vie. Un flou qui pourrait ne jamais être éclairci car le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de la jeune femme est décédé à l'hôpital, le jeudi 9 février.

Le principal suspect dans l'affaire de la disparition d'Héléna Cluyou, identifié le 4 février, est mort le jeudi 9 février. L'homme de 36 ans était entre la vie et la mort et hospitalisé depuis début février après avoir tenté de se suicider à deux reprises. Ce sont les témoignages du frère et de la belle-soeur du suspect qui ont permis de l'identifier, ce dernier aurait évoqué auprès d'eux une "bêtise", un "accident", à propos de l'affaire "dont on parle à Brest depuis cinq jours", d'après les précisions du procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, le 5 février.

Selon Le Parisien, le suspect était âgé de 36 ans et simplement connu pour des affaires de vol. Il était "instable, sans limites lorsqu'il faisait la fête mais non violent", a expliqué une ex-petite amie. Passé par la Légion étrangère avant d'intégrer le monde de la cuisine, il travaillait dans un restaurant voisin du club où Héléna Cluyou avait passé la nuit avant de disparaître.

Le suspect était également connu du monde de la nuit brestois et aurait fait la tournée des établissements le soir de la disparition de l'étudiante sans passer le One Club où il était "persona non grata" selon le gérant de la boîte, Max Pellois, auprès du quotidien francilien.

Des témoignages glaçants de plusieurs femmes

Samedi 11 février, Le Figaro a publié le témoignage d'un ancienne collègue de travail de ce dernier, identifié comme "Lucas L." dans l'article. La jeune femme explique qu'elle aurait elle même été agressée par le suspect en 2018, alors âgée de 18 ans. "Il se vantait de forcer des filles", peut-on encore lire sur le site du quotidien avec le récit de "rapports [...] avec une fille qui n'était pas d'accord".

"Il expliquait qu'il l'avait forcée et qu'il l'avait déglinguée sur le capot de sa voiture. Il disait que ça l'avait excité", raconte la témoin, qui décrit un homme très voire trop tactile, "malsain et intrusif", "un prédateur sexuel" qui "pouvait faire pression sur les femmes de façon impressionnante". Une autre femme, ex-collègue et ex-compagne de Lucas L. a raconté à BFMTV avoir été violée à plusieurs reprises.

Où en est l'enquête sur la disparition d'Héléna Cluyou ?

L'enquête sur la disparition d'Héléna Cluyou, ouverte dans la soirée du 29 janvier, est toujours en cours mais avance difficilement. L'unique suspect, Lucas L., a été identifié le 4 février et n'a pas pu être interrogé par la police en raison de sa fébrilité. L'homme, hospitalisé après avoir tenté de se donner la mort à deux reprises, est finalement décédé le 9 février sans avoir pu être entendu par les enquêteurs. La police judiciaire dispose uniquement des témoignages du frère et de la belle-sœur du suspect, lesquels ont fait savoir qu'avant de tenter de se suicider l'homme de 36 ans a avoué "avoir commis une bêtise" en évoquant l'affaire de la disparition d'Héléna Cluyou.

Faute de pouvoir interroger Lucas L., les policiers ont fait parler son téléphone en étudiant les derniers déplacements du trentenaire. L'examen leur a permis de définir une zone de recherche dans laquelle le corps calciné a été retrouvé. Pour faire avancer l'enquête la police judiciaire dispose aussi du véhicule du suspect qui a été découvert entièrement brûlé et abandonné dans un quartier de Brest. Calcinée, la voiture ne présente plus autant de preuves potentielles de la présence d'Héléna Cluyou qu'elle aurait pu, mais des examens devaient être réalisés.

Il sera toutefois difficile de faire la lumière sur tout ce qu'il s'est passé entre la matinée du 29 janvier, où Héléna Cluyou a été vue pour la dernière fois par des caméras de vidéosurveillance et la potentielle découverte de sa dépouille à 40 kilomètres de Brest le 9 février. La jeune femme a été captée vers 6h42, un peu plus d'une heure après être sortie de boîte de nuit, près d'un arrêt de tramway à dix minutes à pied de chez sa grand-mère. C'est son dernier signe de vie.

Dans l'affaire Héléna Cluyou, deux pistes se démarquent. Selon la police, la jeune étudiante aurait pu monter dans la voiture du principal suspect, de gré ou de force, et être enlevée par ce dernier ou aurait pu être percutée dans un accident de voiture. Selon France Bleu et Ouest-France, l'hypothèse d'un enlèvement est privilégiée.

Dans tous les cas, le suspect et la voiture sont impliqués. Mais aucun élément incriminant n'a été trouvé sur la voiture ou dans l'appartement du suspect lors des perquisitions du 7 février. Toutefois, "des constations techniques ont pu être faites au domicile de la personne désormais suspectée d'avoir été impliquée dans ces faits, sans que l'on puisse dire à cette heure-ci de quelle façon ni à quel moment", a déclaré Camille Miansoni.

Héléna Cluyou, une étudiante de 21 ans, a disparu dans la matinée du dimanche 29 janvier 2023, après avoir passé la nuit avec des amis dans la discothèque "The One" à Brest. La jeune femme a quitté l'établissement, seule et après le départ de ses proches, vers 5h20 du matin.

Devant le club, Héléna Cluyou "était alcoolisée mais elle n'était pas non plus ivre. Elle ne tanguait pas", selon le témoignage de l'étudiant qui a été le dernier à voir l'infirmière en étude auprès du Figaro. Héléna Cluyou, n'ayant plus de batterie sur son portable, a demandé au jeune homme si elle pouvait emprunter son téléphone pour joindre l'amie avec qui elle devait initialement rentrer. Ne se souvenant plus de numéro, c'est via le réseau Instagram que l'étudiante a tenté de joindre sa proche à 6h02 et à nouveau à 6h04, à l'initiative du jeune homme.

Sans réponse de son amie et après un temps d'attente, Héléna s'est éloignée à pied en direction du quartier Kerbonne, où vit avec sa grand-mère. Le témoin ajoute être resté sur place encore une dizaine de minutes et n'avoir personne suivre la jeune femme à pied, tandis que, selon ses souvenirs, seulement quelques voitures sont passées devant la boîte de nuit.La dernière trace d'Héléna Cluyou après cet échange est donc une image de vidéosurveillance prise à 6h42 dans le quartier de Recouvrance, à l'ouest de Brest, près de l'arrêt de tramway Mac Orlan. La jeune femme apparait seule avec son manteau à seulement une dizaine de minutes à pied de chez sa grand-mère. Le reste du trajet de l'étudiante est encore un mystère.