Blessés de Sainte-Soline : qui sont les deux hommes entre la vie et la mort ?

SAINTE-SOLINE. Serge D.-G. et Mickaël B. gravement blessés lors de la manifestation de Sainte-Soline sont toujours dans le coma ce 29 mars. L'un comme l'autre sont connus des services de renseignements pour de précédentes mobilisations virulentes. Ce que l'on sait.

La manifestation de Sainte-Soline a réuni militants pacifistes et membres de l'ultragauche plus virulents, le samedi 25 mars. Ce serait à cette deuxième catégorie de manifestants qu'appartiendraient les deux hommes gravement blessés lors des affrontements avec les forces de l'ordre et actuellement dans le coma. Prénommés Serge D.-G. et Mickaël B. selon les informations du Parisien, les deux hommes sont connus des services de renseignements et le premier est d'ailleurs fiché S pour ses liens avec des mouvances de la gauche radicale et anarchiste.

Si c'est bien durant la manifestation de Sainte-Soline que les deux militants ont été blessés respectivement au niveau du crâne et de la gorge, les circonstances et les auteurs de leurs blessures ne sont pas encore connus. Si elles peuvent avoir été causées par des interventions policières, un mauvais coup survenu dans les rangs des manifestants radicaux pourrait aussi en être à l'origine. Le parquet de Rennes, spécialisé dans les affaires militaires, doit faire la lumière sur ce point. "Les investigations ont été confiées à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sous les qualifications de violences (avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours) par personne dépositaire de l'autorité publique et de non-assistance à personne en péril (pour l'un d'eux)", a précisé le procureur au Monde.

Serge D.-G., proche de l'ultragauche fiché S

Agé de 32 ans, l'homme originaire de Toulouse n'en est pas à sa première manifestation. Il compte a son actif plusieurs actions militantes dont certaines virulentes. L'une d'entre elle – le saccage des locaux de la Protection judiciaire de la jeunesse à Labège, commune limitrophe de Toulouse – l'a même envoyé en détention provisoire pendant deux mois en 2011. A l'époque, Serge D.-G. et une dizaine d'autres manifestants avaient visé les locaux avec des gaz lacrymogènes avant de les pénétrer pour les dégrader selon les souvenirs de La Dépêche du Midi. Moins d'un an avant cette mobilisation, le jeune homme avait été enregistré dans les fichiers S des services de renseignements.

En plus de montrer une certaine proximité avec des mouvements de la gauche radicale, l'homme a évolué dans un environnement familial également proche de l'extrême gauche. Le Parisien ajoute que le père de Serge D.-G. se revendique anarchiste.

Mickaël B., des antécédents avec les Gilets jaunes

La mobilisation à Sainte-Soline n'était pas la première manifestation à laquelle ce trentenaire participait. Egalement connu des services de renseignements, Mickaël s'était fait remarqué lors des manifestations des Gilets jaunes écrit le journal francilien. Mais le profil d'un militant radical dressé pour décrire le jeune homme ne correspond pas à la réalité selon la mère du blessé. "Ce qu'il aime c'est chanter avec les autres, soutenir. Il est pacifiste, ce n'est pas un black bloc", a-t-elle assuré au micro de BFMTV.

Quel est l'état de santé des blessés de Sainte-Soline ?

Si des nouvelles rassurantes ont été rapportées concernant l'état de Mickaël B., le second manifestant semble toujours dans un état critique. Après s'être présenté de lui-même mais sous X au CHU de Poitiers, Mickaël B. a subi une "opération du cerveau" selon sa mère et a été placé dans un coma artificiel. Son état de santé se serait amélioré, le pronostic vital ne serait plus engagé depuis la journée du mardi 28 mars et l'homme pourrait se réveiller dans les prochains jours selon les informations du mouvement des Soulèvements de la Terre.

Serge B. est, lui, toujours placé dans le coma entre la vie et la mort. Trouvé inerte à proximité des zones d'affrontements à Sainte-Soline, samedi après-midi, l'homme de 32 ans a été pris en charge par un médecin de la gendarmerie avant d'être transféré au centre hospitalier de Poitiers dans un état grave. L'état du trentenaire se serait stabilisé le 28 mars selon les activistes du mouvement des Soulèvements de la Terre mais le pronostic vital est toujours engagé. Les parents de Serge B. ont porté plainte pour " tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours " a révélé le parquet de Rennes dans la matinée du mercredi 29 mars.