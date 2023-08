Incendie à La Rochelle : un risque d'explosion, que contiennent les silos ?

Une centaine de pompiers est sur le pont. Des silos ont pris feu sur le port de la Pallice, rue Montcalm, à La Rochelle. Les entreprises voisines ont été évacuées. Voici ce que l'on sait.

Au lendemain de l'incendie meurtrier qui a coûté la vie à 11 personnes à Wintzenheim, plusieurs médias locaux rapportent qu'un important incendie est en cours sur le port de la Pallice, à La Rochelle. Selon Sud-Ouest, 106 pompiers ont été dépêchés sur place et les entreprises situées dans un périmètre d'une centaine de mètres ont été évacuées. En revanche, aucune habitation n'a été évacuée. Un risque d'explosion est évoqué. Selon le maire de La Rochelle, à 13 heures, aucun blessé ni aucune victime n'était à déplorer.

Ce que l'on sait sur l'origine de l'incendie à La Rochelle

Les pompiers ont été contactés dès 8 heures, ce jeudi 10 août 2023 au matin, pour un incendie qui s'était déclaré dans l'un des silos appartenant au groupe Sica Atlantique. Le silo en question s'appelle "Bertrand". Le risque de propagation aux autres silos n'était alors pas exclu. Désormais, quatre silos seraient affectés, même si, selon le maire de La Rochelle, questionné sur les coups de 13 heures au micro de BFM TV, on ignore encore à ce stade "si l'incendie s'est propagé à l'intérieur des silos eux-mêmes". Un "tapis de chargement, situé à plus de 40 mètres de hauteur, qui sert à alimenter le remplissage des silos" et qui a pris feu serait à l'origine de cet incendie, a fait savoir à France 3 le lieutenant-colonel François Thèves.

Les pompiers face à des conditions particulièrement difficiles

Évoquant "des conditions très difficiles et très risquées" d'intervention, du fait de la hauteur, mais surtout du risque d'explosion, François Thèves a précisé que "des mesures de toxicité et d'explosimétrie" sont régulièrement réalisées. Et le pompier de remarquer que "sur un silo, il y a toujours un risque explosif".

De son côté, sur les coups de 13 heures, le maire DVG de La Rochelle, Jean-François Fountaine, affirmait que l'incendie était toujours en cours. "Il est très difficile d'intervenir parce que les silos font 50 mètres de haut, donc ils sont plus hauts que les échelles [de pompiers ndlr.] les plus hautes de La Rochelle. Et donc, c'est en grimpant par les échelles que les pompiers vont essayer d'intervenir", a-t-il détaillé évoquant "une intervention très délicate". Et d'ajouter : "N'oublions pas qu'on a, pas loin non plus, des citernes d'essence puisque nous sommes dans un port de commerce. Des grains sont là pour être exportés vers de nombreux pays."

Que contiennent les silos ?

Alors que le risque d'explosion a rapidement été identifié par les autorités compétentes, la question de savoir ce que contiennent les silos se pose. Sur le site du groupe Sica Atlantique, il est détaillé que les quatre silos ont une "capacité totale de 300 000 tonnes" de céréales. Et l'entreprise de détailler : "Notre quai céréalier permet de charger des navires jusqu'à 120 000 tonnes à l'aide de deux portiques de chargement à 1 000 et 1 500 tonnes/heure en simultané."