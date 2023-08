Eboulement en Maurienne : trafic ferroviaire interrompu, routes fermées... Quelles solutions pour circuler ?

Le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu'à nouvel ordre et plusieurs routes ont fermé après l'éboulement survenu dans la vallée de la Maurienne, à la frontière franco-italienne. Quels moyens reste-t-il aux habitants et aux voyageurs pour circuler ?

Un éboulement de 700 mètres cube de rochers. L'événement s'est produit en fin de journée, le dimanche 27 août 2023, dans la vallée de la Maurienne. C'est plus précisément sur la commune de Saint-André, à la Praz (Savoie), avant l'entre du tunnel de Turin que l'impressionnante chute rocheuse a eu lieu. Si l'éboulement n'a fait aucun blessé, il a fortement endommagé les routes. La préfecture de Savoie a en conséquence décidé la fermeture d'une section de la RD 1006 ainsi que d'une partie de l'Autoroute de Maurienne entre les bretelles n°29 et n°30 et dans les deux sens de circulation.

L'éboulement en Maurienne qui s'est produit à proximité de la frontière franco-italienne a également eu raison du trafic ferroviaire entre les deux pays. Aussi bien la SNCF que son équivalent italien TrenItalia ont interrompu la circulation des trains : "Tous les trains internationaux TGV et TrenItalia sont supprimés jusqu'à mercredi 30 août a minima", a précisé la SNCF dans un communiqué. Des difficultés de circulation qui tombent mal en plein période de rentrée d'autant que ces fermetures et interruption de trafic sont décrétés jusqu'à nouvel ordre. En plus de la sécurisation des lieux, un diagnostic doit être menée pour évaluer l'ampleur et la durée des travaux.

"Aucune substitution routière"

Non seulement de ne plus faire circuler ses trains sur l'axe entre Saint-Jean de Maurienne et Modane, la SNCF a expliqué qu'"aucune substitution routière n'est possible" et a invité les voyageurs à reporter leurs trajets. Un retour à la normale du trafic ferroviaire "nécessitera plusieurs jours" a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune sur le réseau social X, confirmant les dires de la SNCF sur le délai nécessaire pour "définir les travaux de réparation et de consolidations nécessaires".

Peut-on rallier l'Italie à la France grâce à d'autres trains ?

L'axe passant par la vallée de la Maurienne étant fermé, les trajets entre la France et l'Italie sont rendus difficiles. Le voyage est tout de même possible moyennant du temps et de l'argent pour ceux qui le peuvent. Toutes les alternatives ou presque nécessitent de prendre une correspondance, soit dans les gares du sud de la France telles que Nice, soit en Suisse. Malgré la durée et les prix parfois exorbitants des billets, de nombreux trains sur ces lignes ont affiché complet dans les heures qui ont suivi l'éboulement en Maurienne et l'arrêt du trafic.

Pour les voyageurs dont le retour n'est pas urgent, la SNCF comme TrenItalia ont annoncé le remboursement des prix des billets à 100% ou le report de ces billets pour un autre voyage.

Des déviations mises en place sur les routes

A défaut de prendre le train, il est encore possible de circuler en voiture grâce aux déviations mises en place. Lors de la fermeture de la RD 1006 - de l'intersection avec la RD 125 jusqu'à l'échangeur de Freney - une déviation a été organisée "par la RD 125a via le chef-lieu de la commune de Saint-André", explique la préfecture de Savoie. Cet axe peut-être utilisé par les véhicules légers, tandis que les poids lourds et les bus sont invités à passer par le tunnel du Mont-Blanc ou par l'autoroute A8.

Malgré ces contours, la route semble être la solution la plus simple et la plus accessible pour les voyageurs qui attendent de rentrer. Le recours aux covoiturage a explosé dans la région par rapport aux jours précédents a indiqué l'entreprise BlaBlaCar au Parisien. Les trajets en bus proposés par la même société ont également été très sollicités au point de ne plus suffire face à la demande. "Il est très difficile de mobiliser plus de bus en si peu de temps en période de forte activité", a expliqué la société. Les autres services de voyage en bus ont connu la même vague de demande avec des trajets affichant toux complets ou presque, comme sur Flixbus. Les places à bord de bus ralliant Milan à Paris pour la journée du 29 août sont 106 et 209€, et elles ne sont déjà plus nombreuses.

Plus rapide mais plus coûteuses : la solution de l'avion

Solution de dernier recours pour les voyageurs dont le retour ne peut pas attendre, l'avion continue de rallier les villes italiennes aux villes françaises. Reste que les billets peuvent parfois êtres très coûteux : à partir de 188€, sans bagage, pour la journée du 29 août selon le comparateur Skyscanner.