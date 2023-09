Deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis s'évadent lors d'une sortie sportive

Deux hommes détenus à la prison de Fleury-Mérogis se sont évadés dans l'après-midi du 12 septembre pendant une sortie sportive dans la forêt de Fontainebleau. Ils n'ont pas encore été retrouvés.

Ils sont introuvables. Deux hommes détenus à la prison de Fleury-Mérogis se sont évadés dans l'après-midi du mardi 12 septembre, profitant d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau pour prendre la poudre d'escampette.

Les deux prisonniers détenus dans la maison d'arrêt d'Essonne participaient à une course à pied dans le bois du massif forestier de Seine-et-Marne avec d'autres détenus et des encadrants, selon une source interrogée par l'AFP. C'est après s'être éloignés du groupe en prétextant une envie pressante d'aller aux toilettes que les deux hommes ont disparu. Ils se sont enfuis près du secteur des Gorges de Franchard, selon une source policière citée par l'AFP et n'ont pas été retrouvés depuis. L'un des détenus a été condamné à moins d'un an de prison pour des faits de stupéfiants et le second était incarcéré pour agression sexuelle avec une peine de trois ans, selon les informations du Parisien.

Une sortie suffisamment sécurisée ?

L'évasion des deux hommes était-elle préméditée ou les détenus ont-ils saisi l'occasion offerte par l'activité sportive organisée en dehors des murs de Fleury-Mérogis ? La sortie sportive est une activité qui entre dans le cadre du programme de réinsertion sociale proposée à certains détenus. "Sans remettre en cause ces activités, tournées vers l'insertion sociale, nous demandons un meilleur encadrement des sorties extra-muros" ainsi qu'une "meilleure sélection des profils" des participants, a déclaré un responsable du bureau local de FO Justice de la prison au Parisien.

Deuxième évasion pour un des détenus

L'un des deux hommes s'était déjà évadé de la prison de Fleury-Mérogis, plus grand centre pénitentiaire d'Europe, en juin 2023. Il avait utilisé une nacelle de chantier pour sortir de l'enceinte de la prison, mais sa cavale n'avait duré que quelques heures et ne l'avait pas conduit très loin de la maison d'arrêt.