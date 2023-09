La gare Montparnasse évacuée à cause d'un colis abandonné

La gare Montparnasse a été évacuée de tous ses voyageurs en début d'après-midi, ce jeudi 21 septembre. La découverte d'un bagage abandonné a nécessité l'intervention des forces de l'ordre.

Le dispositif de sécurité a été enclenché et la gare Montparnasse entièrement évacuée. La grande gare parisienne a été fermée ce jeudi 21 septembre, en début d'après-midi, et vidée de tous ses voyageurs. Une bagage oublié serait à l'origine des perturbations et une intervention des forces de l'ordre a eu lieu.

Tous les voyageurs qui attendaient ou sortaient d'un train ont été conduits en urgence à l'extérieur de la gare. Selon Le Parisien, l'incident n'aurait duré que quelques minutes et serait clos.

Depuis les attentats de 2015 et la mise en place du plan Vigipirate, à chaque colis abandonné et suspect, c'est-à-dire épais de plus d'un centimètre et ne laissant pas voir ce qui se trouve à l'intérieur, un dispositif de sécurité est mis en place. Il induit l'évacuation de la zone, voire dans d'un hall entier ou de la gare jusqu'à la fin de l'intervention des forces de l'ordre que ce soit un membre de la brigade cynophile ou une équipe de démineurs.