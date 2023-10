Rédoine Faïd pourra-t-il sortir de prison un jour ?

Rédoine Faïd a été condamné à 14 années de réclusion criminelle supplémentaires le mercredi 25 ocotbre à l'issue de son procès sur l'évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. L'homme de 51 ans voit donc sa date de sortie de prison repoussée.

Le "roi de la belle" Rédoine Faïd a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau. Le verdict a été rendu le mercredi 25 octobre, à l'issue de sept semaines de procès portant sur l'exfiltration par hélicoptère du détenu qui s'était fait la malle de l'établissement pénitentiaire de Seine-et-Marne le 1er juillet 2018. Une peine moins lourde que les 22 ans de réclusion criminelle qui avaient été requis mais qui reste conséquente "dans les conditions" qui sont celles prévues pour la détention de Rédoine Faïd selon son avocate, Me Marie Violleau : "Lui ce qu'il voit, c'est les 14 années supplémentaires, il est à l'isolement dans des conditions extrêmement difficiles". L'homme est effectivement détenu à l'isolement depuis 2013.

Une sortie de prison repoussée à 2060

Rédoine Faïd était déjà préparé à retourner en prison à l'issue de son procès sur son évasion de 2018, puisqu'avec ses précédentes condamnations, l'homme n'était pas libérable avant 2046. Seulement cette nouvelle condamnation repousse de 14 ans sa sortie de prison puisqu'à la différence de premières peines dont il a écopé, celle-ci ne peut pas être confondue avec les condamnations déjà prononcées. En conséquence, l'homme âgé de 51 ans ne pourra être libéré qu'à l'âge de 88 ans. Un calcul qui ne va pas aider Rédoine Faïd à guérir son inassouvissable envie de liberté. C'est toutefois sans compter d'éventuelles réductions ou aménagements de peine ou une nouvelle tentative d'évasion qui si elle échoue entrainerait un nouveau prolongement de peine.

Le roi de la belle et son avocate peuvent encore décider de faire appel pour réduire la peine prononcée, mais cela ne pourra au mieux qu'écourter de quelques années le séjour du cinquantenaire derrière les barreaux. L'homme a déjà passé 22 ans en prison après ses premiers séjours en détention entre 1998 et 2009 puis de 2011 à aujourd'hui en 2023. Des séjours entrecoupés de 6 et 13 semaines de cavale lors de ces deux évasions en 2013 et 2018.

Quelle peine pour les coaccusés de Rédoine Faïd ?

Aux côtés de Rédoine Faïd lors de ce procès, pas moins de 11 coaccusés ont également été jugés. Parmi eux, deux de ses frères : Rachid, 65 ans, contre lequel 18 ans de prison ont été requis. Il a avoué avoir été à bord de l'hélicoptère et avoir scié les barreaux du parloir où se trouvait Rédoine Faïd lors de l'évasion. En revanche, l'acquittement a été réclamé pour son frère Brahim, 63 ans, qui a assuré se trouver juste au parloir au mauvais moment avec son frère et n'avoir été mis au courant de rien d'autre. Il en est de même pour la "logeuse", Alima A., qui se serait retrouvée à héberger le braqueur et ses complices lors de leur cavale. L'accusation a estimé qu'elle avait "aussi été prise en otage". Trois neveux de Rédoine Faïd sont également accusés. Des peines de 4, 10 et 15 ans de prison ont été demandées, l'un d'eux s'étant notamment trouvé à bord de l'hélicoptère.