"Bébé tué dans l'Essonne : la mère suspectée et en garde à vue, le père relâché"

La mère du bébé de trois mois, tué par balle mercredi 25 octobre, a été placée en garde à vue. Le parquet d'Évry a demandé sa mise en examen après avoir relâché le père ce vendredi 27 octobre.

Deux jours après le drame, les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Paris semblent tenir une piste sérieuse sur la mort du nourrisson à Milly-la-Forêt (Essonne). Le bébé de trois mois avait été apporté à l'hôpital de Fontainebleau (Seine-et-Marne) par son père dans la nuit de mercredi à jeudi, et présentait une plaie par balle. La fillette a succombé à ses blessures quelques minutes après son hospitalisation. Ce vendredi 27 octobre, le père, élu municipal de 54 ans, et l'un de ses amis ont été relâchés après avoir passé 24 heures en garde à vue. C'est finalement la mère du nourrisson qui a été placée en garde à vue ce vendredi. Le parquet d'Évry a demandé sa mise en examen pour "meurtre sur une mineure de moins de quinze ans". La mère de famille avait été retrouvée à deux kilomètres de leur domicile où elle présentaient deux plaies par balle au thorax et avait été transportée à l'hôpital de Fontainebleau. "Elle a pu être entendue ce jeudi, confie Grégoire Dulin, procureur de la République de l'arrondissement d'Évry, lors d'une audition très brève où, en présence de son avocat, elle a fait usage de son droit au silence." Le procureur indique qu'aux vues des conditions psychiques de la mère, "une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État a été prise". Une information judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame.

Au cours de sa garde à vue, le père du bébé décédé aurait dit avoir trouvé son enfant dans son couffin, seul au domicile familial de Milly-la-Forêt, et blessé par un coup de feu alors qu'il rentrait de Paris. Il aurait ajouté que sa femme lui aurait demandé de se rendre à la capitale pour une course. En plus de l'enfant en sang, l'homme dit avoir découvert une marre de sang à l'étage laissant penser que sa femme était blessée. Une arme à feu, un fusil de type 22 selon le journal francilien, a été saisie au domicile.