French Days 2024 : des smartphones déjà bradés ! 5 bons plans à ne pas louper

FRENCH DAYS 2024. Ca y'est ! Les French Days 2024 ont débuté ce mardi 30 avril ! En ce premier jour, les promotions s'enchaînent pour les smartphones. Voici les meilleures promos du jour.

La chasse aux bonnes affaires est lancée ! Les French Days 2024 ont débuté sur les sites de vente en ligne ce mardi 30 avril. Amazon, CDiscount, Fnac... Toutes les grandes enseignes ont lancé un flot de promos sur les produits tech, mobilité et équipement de la maison qui devraient encore s'accumuler jusqu'au 7 mai prochain. Evidemment, pour ces French Days comme pour le Black Friday en fin d'année, les prix des téléphones portable sont particulièrement scrutés. Et il y a déjà de quoi faire de belles économies.

Voici une liste des smartphones qui bénéficient des French Days. Attention les prix peuvent rapidement évoluer. Vérifiez bien les tarifs sur les sites marchands et comparez avec les prix standard avant de vous lancer :

Le Samsung Galaxy A33 5G, sorti il y' a deux ans, voit son prix baisser. Habituellement proposé à 399 euros, vous pouvez le retrouver à 219 euros sur Cdiscount. Un téléphone avec une belle fiche technique et qui conviendra aux petits budgets.

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, des téléphones hauts de gamme à prix sacrifié. La dernière génération de la marque est actuellement en promotion chez Amazon. L'iPhone 15 Pro passe de 1092 euros à 1229 euros, et l'iPhone 15 Pro Max est à 1270 euros au lieu de 1479 euros.

Le Samsung S24 Ultra, vedette de la marque bénéficie d'une promotion de 350 euros. Initialement proposé à 1469 euros, vous le retrouverez à 1129 euros chez Boulanger. Cette baisse est cumulative grâce à une remise de 100 euros au panier, 150 euros pour la reprise d'un ancien téléphone et 100 euros de remboursement.

Le Honor Magic 6 Lite est proposé en réductions sous la forme d'un pack. Le smartphone de milieu de gamme lancé en janvier 2023 , voit son prix chuter de 100 euros. Il est disponible avec un pack incluant une enceinte de la marque pour une somme de 299 euros chez Boulanger.

Le Google Pixel 8 Pro est à un prix attractif sur dans le cadre des French Days. Le site Orange propose le smartphone de 128Go et de trois coloris différents, à 799 euros au lieu de 949 euros. En plus de la remise immédiate de 150 euros, le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 200 euros. Au cumul, le prix de revient pourrait être de 599 euros.

N'hésitez pas à parcourir dès maintenant les services en ligne qui proposent des bons plans et promotions. La plateforme en ligne Idealo recense notamment les smartphones à meilleurs prix.

Produits les plus recherchés

C'est quoi les French Days ?

Crées en 2018 par plusieurs grandes enseignes françaises, les French Days représentent une réponse nationale au traditionnel Black Friday américain. Avec deux éditions chaque année, les French Days permettent à de nombreux consommateurs français de réaliser des économies en profitant de promotions exclusives. Si la majorité des bons plans disponibles pendant les French Days sont scrutés en ligne, il est également possible pour les magasins de proximité de participer à l'événement en proposant des offres.

A l'origine des French Days, nous retrouvons six sites d'e-commerce bien connus en France, et qui continuent encore aujourd'hui d'y participer avec de nouvelles promotions :

Fnac / Darty

Boulanger

CDiscount

La Redoute

Rueducommerce

Showroomprive

Ces six grands acteurs de l'e-commerce français sont les piliers des French Days. Il est ainsi déjà possible d'imaginer qu'ils participeront à la prochaine édition qui se déroulera à la fin de l'année 2023.

Les French Days ont l'habitude de se dérouler deux fois par an. La première édition a été programmée du 30 avril 2024 à partir de 7h jusqu'au 7 mai à 23h59. L'évènement s'étale sur 8 jours au total, un jour supplémentaire comparé a l'année précédente.

La seconde édition se déroule généralement vers la fin du mois de septembre. Elle est attendue aux alentours du 27 septembre 2024 et devrait durer jusqu'à 30 septembre. Ce ne sont que des estimations qui seront mises à jour régulièrement. Il faudra donc patienter encore un peu avant de revoir ces promotions prévues pour la fin d'année 2024.

Quelles enseignes participent aux French Days 2024 ?

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days et reviennent cette année avec notamment Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et bien d'autres marques qui en profitent pour lancer leurs propres opérations spéciales pour surfer sur l'effet French Days.

Bien que le géant de l'e-commerce ne soit pas directement un acteur des French Days à l'origine, Amazon participe en 2024 à l'opération et continue d'afficher plusieurs belles promotions sur tout un tas de produits. Le géant américain propose "des offres à bas prix et des promotions sur un large choix de marques françaises dans de nombreuses catégories de produits" et notamment "pour soutenir les milliers de petites et moyennes entreprises ainsi que les artisans français sur Amazon.fr".

Les clients d'Amazon.fr bénéficieront de nombreuses remises sur des marques emblématiques telles que Aigle, Moulinex ou Delsey. Et pour réaliser encore plus d'économies, ils se verront offrir sur leurs produits préférés, 10 euros de réduction immédiate dès 50 euros d'achats. Découvrir les offres French Days chez Amazon

La Fnac fait partie des enseignes à l'origine des French Days. Il est donc logique de retrouver le groupe Fnac/Darty parmi les nombreuses promotions qui sont mises à disposition durant l'évènement. La Fnac se spécialise dans plusieurs types de produits. Pendant toute la durée des French Days, vous y retrouverez ainsi des prix barrés sur des smartphones, des TV, des tablettes, des ordinateurs portables, et bien d'autres univers. Découvrir les offres des French Days à la Fnac

À l'image de la Fnac, l'enseigne Darty participe régulièrement aux French Days, dont elle est par ailleurs à l'origine. Bien que Darty dispose de plusieurs offres en commun avec la Fnac, le magasin se distingue en proposant notamment des promotions sur de l'électroménager. Attendez-vous en conséquence à retrouver toutes sortes de remises sur des réfrigérateurs, des fours, des lave-vaisselle, et beaucoup d'autres équipements pour votre maison.

Boulanger fait également partie des enseignes à l'origine des French Days. Le site web du magasin affiche déjà de nombreuses promotions sur tout un tas d'univers, principalement tournés autour du high tech. Il est notamment possible d'y retrouver des prix barrés sur des téléviseurs, des ordinateurs portables et des batteries pour smartphone. L'enseigne propose par ailleurs quelques codes promotionnels pour disposer de davantage de réductions sur vos produits préférés durant les French Days ! Découvrir les offres des French Days chez Boulanger