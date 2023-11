Les excuses et les explications de Dino Scala, le violeur de Sambre, lors de son procès

France 2 diffusait ce lundi 13 novembre 2023 le tout premier épisode de la série "Sambre". Elle est inspirée de l'histoire vraie du "violeur de Sambre", Dino Scala, qui a été condamné en 2022 à vingt ans de réclusion criminelle.

Trente ans. C'est le laps de temps durant lequel Dino Scala, ouvrier, père de famille, homme marié semble-t-il bien intégré dans la société - il entraînait même l'équipe de football du coin -, une sorte de monsieur Tout-le-monde, ami de tous, a commis une cinquantaine de viols, de tentatives de viol et d'agressions sexuelles. Outre un mode opératoire similaire, les agressions, qui ont eu lieu entre 1988 et 2018, ont pour point commun d'avoir été perpétrées autour de la rivière Sambre, située à la frontière entre la France et la Belgique et à proximité du domicile de Dino Scala. Un élément qui lui a d'ailleurs valu son surnom de "violeur de Sambre".

Alors que France 2 diffuse à compter de ce lundi 13 novembre 2023 la série Sambre, qui s'inspire de son histoire, il y a un peu plus d'un an, Dino Scala était condamné à la peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle, avec sûreté des deux tiers, par la cour d'assises du Nord. Juste avant le verdict, le "violeur de Sambre" avait toutefois tenu à présenter ses excuses. "Je vais présenter mes excuses aux victimes, monsieur le président", avait-il simplement lâché avant que la cour ne se retire pour délibérer.

"Je ne me rendais pas compte de la gravité des faits"

Lors de son procès, Dino Scala avait également affirmé qu'il ne recommencerait pas s'il sortait un jour de prison, assurant même que c'était "impossible". "J'ai fait trop de malheur autour de moi", avait-il déclaré. Et de se justifier : "Quand j'ai agressé ces personnes, je ne me rendais pas compte de la gravité des faits."

Alors que le "violeur de Sambre" n'aura, en revanche, fourni que de maigres explications sur ses passages à l'acte, Le Monde relaie le fait que les psychiatres et autres psychologues qui l'ont vu décrivent un homme en colère, pétri de frustrations et qui estimerait ne jamais avoir été reconnu à sa juste valeur, que ce soit dans le monde professionnel, dans sa vie conjugale ou même dans sa vie sportive. Ces différentes agressions sont notamment vues par les experts comme une rage de dominer. Toujours selon eux, les victimes n'auraient eu pour lui ni âge ni visage.

Quarante viols et agressions sexuelles reconnus par Dino Scala

En juillet 2022, Dino Scala a été jugé pour pas moins de 56 viols et agressions sexuelles. Dans le détail, Le Monde énumère 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. Âgé de 61 ans au moment de son procès, Dino Scala, qui aura tout de même reconnu 40 faits parmi les 56 qui lui étaient reprochés, a finalement été condamné et reconnu coupable pour 54 d'entre eux.

Dino Scala, bientôt de nouveau devant la justice

Déjà jugé pour 56 viols et agressions sexuelles, Dino Scala n'en aurait pas encore tout à fait terminé avec la justice. Comme l'indique Le Parisien, en mai 2023, une instruction judiciaire portant cette fois-ci sur 14 autres cas a été ouverte. Il s'agirait de vieilles affaires qui ont des ressemblances avec la cinquantaine d'autres pour lesquelles le "violeur de Sambre" a d'ores et déjà été reconnu coupable en 2022. À ce jour, le nombre précis des victimes de Dino Scala reste flou. "J'en ai 56. Pour l'instant", avait d'ailleurs lâché à ce sujet le principal intéressé lors de son procès.