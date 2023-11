Attaque au couteau à Crépol dans la Drôme : qui sont les agresseurs qui ont fait un mort et plusieurs blessés ?

Une rixe ayant eu lieu à Crépol dans la Drôme a fait un mort dans la nuit de samedi à dimanche 19 novembre.

La commune de Crépol située dans le département de la Drôme est encore sous le choc après une attaque à l'arme blanche qui a fait de nombreux blessés et un décès. 350 jeunes s'étaient réunis à la salle des fêtes de la commune à l'occasion d'un bal organisé samedi 18 novembre au soir.

Au cours de la soirée, un groupe d'une dizaine de personnes a interrompu l'évènement après avoir blessé le vigile présent à l'entrée de la salle à l'arme blanche. Le procureur de Valence, Laurent Caigny, a expliqué à l'AFP qu'une rixe générale à eu lieu suite à cette intrusion.

Les dix personnes à l'origine de l'attaque sont toujours en fuite, aucune interpellation n'a été effectuée par la police mais une enquête pour "homicide et tentative d'homicide en bande organisée" à été ouverte, comme communiqué par Mr Caigny. L'enquête à été confiée à la Section de recherche de la gendarmerie de Grenoble.

Que s'est-il passé ? Qui sont les auteurs de l'attaque ?

Le procureur a par ailleurs soulevé le fait que cette attaque ait pu être préméditée par les auteurs des faits, évoquant la probabilité "d'un compte à régler avec quelqu'un". Le doute demeure néanmoins sur les motivations de cette attaque. Les auteurs pourraient donc être de jeunes personnes qui connaissaient les adolescents faisant la fête, venus sur place pour un différend, mais aucune hypothèse ne semble exclue à ce stade et l'identité des agresseurs n'a pas été rendue publique pour l'heure.

Suite à la rixe, les pompiers sont intervenus aux alentours de 2 heure et, selon les autorités, ont compté un peu plus d'une vingtaine de personnes prises en charge. Parmi elles, dix-sept souffrent de contusions et deux jeunes gens, âgés de 28 et 23 ans, ont été hospitalisés en urgence.

La victime décédée après l'attaque est un jeune homme nommé Thomas, âgé de 16 ans. Ce dernier à succombé des suites d'un "coup de couteau" au cœur puis à la gorge, comme indiqué par le Dauphiné Libéré, alors qu'il était transporté en urgence en hélicoptère à l'hôpital de Lyon. Le club de rugby dont faisait partie la victime, le RC Romans-Péage, a exprimé son chagrin et son soutien sur les réseaux sociaux dans un post Facebook publié dimanche 19 novembre.

Mattéo, un camarade de classe et compagnon de rugby de Thomas, confie ce lundi 20 novembre à BFMTV que son ami disparu était connu pour sa générosité et sa sympathie, "toujours là pour les autres". Le jeune homme, qui ne s'est pas rendu à la fête de samedi soir, appréhende le retour au lycée marqué par l'absence de son ami.