Gabriel Matzneff à nouveau accusé de viols : le témoignage glaçant de la plaignante

Une femme accuse l'écrivain Gabriel Matzneff de l'avoir violée lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Son témoignage a conduit à l'ouverture d'une enquête pour "viols sur mineure de moins de 15 ans". Quels faits dénonce-t-elle ?

Gabriel Matzneff visé par de nouvelles accusations de viols. Ces accusations révélées ce jeudi 23 novembre par RMC ont conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "viols sur mineure de moins de 15 ans" par le parquet de Paris, le 23 octobre dernier. C'est une femme quinquagénaire, fille adoptive d'un ami proche de l'écrivain qui affirme avoir été victime de viols et d'agressions sexuelles entre 1977 et 1987. Selon sa chronologie, les faits se seraient produits lorsqu'elle avait entre 4 et 13 ans.

Les faits dénoncés sont aujourd'hui prescrits, mais l'accusatrice va être entendue "afin de pouvoir préciser les faits reprochés" a indiqué le parquet de Paris auprès de RMC : "Les investigations porteront tant sur leur caractérisation et qualification que sur les délais de prescription au regard de leur ancienneté". La plaignante dit avoir trouvé le courage de témoigner après la sortie du film Le Consentement, adapté du livre éponyme, qui relate la relation sous emprise que Vanessa Springora a eue avec l'écrivain lorsqu'elle avait 14 ans. Ces faits avaient conduit à l'ouverture de la première enquête pour viols sur mineur visant Gabriel Matzneff, en 2020.

Un père "complice" de Gabriel Matzneff

La femme qui accuse Gabriel Matzneff de viols a souhaité garder l'anonymat, mais a détaillé ses accusations dans un courrier adressé au parquet de Paris le 10 octobre dernier. Dans cette lettre, consultée par RMC et l'AFP, la plaignante dénonce des viols et des agressions qui auraient été commis dans des "cercles mondains et d'influence, au sein desquels quelques-uns de leurs membres partageaient une certaine idée de la pédophilie, voire en partageaient une certaine pratique". Les faits reprochés se seraient en partie déroulés au domicile familial d'après le témoignage de la quinquagénaire. Son avocat Rodolphe Costantino estime d'ailleurs qu'"on peut parler de complicité familiale".

Le père de la plaignante aurait joué un certain rôle lors de ces agressions selon les avocats de l'auteure de la lettre. Cette dernière dit avoir trouvé des documents "dissimulés" dans les affaires personnelles de son père après que l'homme a été admis dans un Ehpad en 2020, notamment des correspondances avec Gabriel Matzneff. Mais surtout, elle affirme avoir enregistré "un dialogue avec son père adoptif" avant que ce dernier ne meure. Et au cours de la discussion, l'homme aurait "[témoigné] et [confessé] des faits dont lui-même et certains de ses amis, dont Gabriel Matzneff, ont été les auteurs" après avoir fait "une apologie de ces faits", d'après le courrier envoyé au parquet.

Victime et témoin de violences sexuelles

La plaignante qui accuse Gabriel Matzneff de viols assure également avoir été le témoin de violences sexuelles commises sur d'autres victimes. Elle serait "le témoin oculaire d'exactions sexuelles, de viols, commis par Gabriel Matzneff et d'autres sur trois enfants, eux aussi adoptés, par des familles du même milieu" d'après les précisions de son avocat Me Costantino à l'AFP. Selon lui, certains de ces faits ne seraient pas encore prescrits. Le témoignage de l'accusatrice pourrait donc amener d'autres potentielles victimes à dénoncer des violences sexuelles.