Attentat à Paris : Armand Rajabpour-Miyandoab mis en examen pour infractions terroristes

À l'issue de sa garde à vue, le principal suspect dans l'attaque du pont de Bir Hakeim, à Paris, samedi, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.

Dans le détail, Armand Rajabpour-Miyandoab, 26 ans, considéré comme l'assaillant de l'attaque survenue samedi 2 décembre à Paris, à proximité du pont de Bir Hakeim, non loin de la tour Eiffel, a été mis en examen ce mercredi 6 décembre 2023 pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste en état de récidive légale", "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste en état de récidive légale" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", indique le communiqué du parquet national antiterroriste, qui a par ailleurs également requis un placement en détention provisoire sur lequel un second juge doit se prononcer dans les heures qui viennent.

Samedi soir, Armand Rajabpour-Miyandoab est accusé d'avoir tué, peu après 21 heures, un jeune touriste germano-philippin et blessé deux autres passants dans une attaque au couteau et au marteau. Il avait été arrêté dans la foulée et mis en garde à vue. Garde à vue au cours de laquelle le jeune homme a "assum[é] et revendiqu[é] totalement son geste", affirmant notamment avoir réagi "à la persécution des musulmans dans le monde".

Alors qu'Armand Rajabpour-Miyandoab, fiché S pour radicalisation islamiste, avait déjà été condamné par le passé à cinq ans de prison dont un avec sursis, depuis samedi, son suivi médical suscite également interrogations et critiques. Selon les propos de ses parents en garde à vue, le jeune homme aurait été diagnostiqué schizophrène lors de son premier passage en prison. Si depuis sa libération en 2020 il respectait ses obligations d'un point de vue judiciaire, dont son suivi médical, sa mère avait tout même alerté les autorités en octobre dernier, affirmant que l'état de son fils l'inquiétait.