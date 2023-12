Attaque à Paris : qui est Armand R., l'assaillant du quai de Grenelle ? La piste de l'attentat étudiée

L'attaque au couteau et au marteau, qui a tué un touriste Allemand à Paris samedi soir, serait l'oeuvre d'un individu fiché S, déjà condamné par le passé pour avoir planifié une attaque à La Défense. La piste de l'attentat semble privilégiée.

Une attaque au couteau et au marteau a fait un mort et et deux blessés à Paris samedi soir, sur le quai de Grenelle, proche de la Tour Eiffel. L'assaillant, rapidement interpellé par la police, est déjà connu des services de renseignements, était fiché S pour son implication dans l'islamisme radical. Il souffre de troubles psychologiques sévères. Ses communications et ses papiers d'identité, remis à la justice, ne laissent aucun doute sur son identité. Le suspect, Armand R., a été présenté comme un homme de 26 ans, né à Neuilly-sur-Seine et de nationalité française.

Armand R. vivait chez ses parents d'origines iraniennes, dans l'Essonne jusqu'au drame. Il avait été condamné en 2016 à une peine de quatre ans de prison pour avoir planifié une attaque à La Défense. Il aurait aussi envisagé un départ pour la Syrie. Selon Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il a été libéré en 2020 et était sous surveillance pour ses troubles psychiatriques.

A la suite de son interpellation, Armand R. aurait déclaré aux forces de l'ordre ne plus pouvoir supporter "que les Arabes soient tués en Afghanistan et en Palestine", toujours selon Gérald Darmanin. Il aurait également dit vouloir mourir en martyr.

Une vidéo d'Armand R. dévoilée

Une vidéo a été tournée par l'auteur présumé de l'attaque à Paris avant son passage à l'acte. Relayée par le journaliste Wassim Nasr et par plusieurs médias dont Le Figaro, elle montre l'auteur avec un masque sr le visage déclarer son soutient au califat de l'État islamique.

L'attaque a débuté près de la station Bir Hakeim, dans le 15e arrondissement, où un touriste allemand a été mortellement blessé par des plaies au dos et à l'épaule. Sa mort a été constatée peu avant 22h. L'assaillant s'est ensuite dirigé vers le 16e arrondissement, où il a blessé deux autres touristes, dont un touriste anglais, frappé à l'oeil avec un marteau alors qu'il se promenait avec sa femme et son enfant. Armand R. a ensuite été arrêté par la police qui a utilisé un taser pour le mettre hors d'état de nuire.

La piste de l'attentat incontournable

Les premiers éléments de l'enquête révèlent que l'assaillant aurait crié "Allah Akbar" pendant l'attaque, ce qui a poussé le parquet national antiterroriste à se saisir de l'affaire. Cette déclaration, combinée à sa vidéo d'allégeance à l'État islamique et son désir de mourir en martyr, confirme la gravité de son radicalisme.

Ce drame a provoqué une vive réaction de la part des autorités. Emmanuel Macron a exprimé trad dans la soirée ses "condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé" et a évoqué d'ores et déjà une "attaque terroriste" sur le réseau social X (ex-Twitter). "Mes plus sincères remerciements aux forces de secours qui ont permis d'interpeller un suspect avec célérité", a-t-il salué. Gérald Darmanin a lui aussi loué le sang froid et l'intervention rapide de la police et a affirmé que la France ne cédera rien face au terrorisme. La Première ministre Elisabeth Borne a également rendu hommage aux victimes et salué le courage des forces de l'ordre.

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises et le parcours de l'assaillant, qui, malgré sa surveillance, a pu commettre un acte aussi tragique. Cette attaque, en plus de rappeler douloureusement la menace constante du terrorisme sur le territoire, soulève une fois de plus des questions cruciales sur la surveillance des individus radicalisés et le traitement des troubles psychiatriques dans le contexte de la sécurité nationale.