Côtes d'Armor : douze enfants en urgence absolue, une intoxication au monoxyde d'azote suspectée

Au moins douze enfants d'une école de Saint-Alban (Côtes d'Armor) sont en urgence absolue après une intoxication au monoxyde de carbone, ce vendredi 8 décembre 2023.

Tout a commencé ce vendredi 8 décembre par un début d'incendie dans une chaudière à fioul, selon les informations de Ouest France. Cet événement aurait provoqué une intoxication au monoxyde de carbone, dans l'école primaire de Saint-Guillaume, qui se trouve à Saint-Alban, dans les Côtes d'Amor.

Etaient alors présents sur place 76 enfants et six adultes. 29 personnes ont été prises en charges par les secours, mais le bilan n'est pas définitif. Quatorze enfants sont en urgence absolue, "ils sont tous conscients", a précisé le sous-préfet de Saint-Brieuc, David Cochu, qui s'est rendu sur place. Le plan Orsec NoVi - destiné à secourir de "nombreuses victimes" lors d'un même incident - a été déclenché par le préfet des Côtes d'Armor.

Quatre hélicoptères mobilisés

Par ailleurs, plus de 50 pompiers sont mobilisés, accompagnés de quatre hélicoptères. Sept ambulances de la Protections civile et huit ambulances privées ont également été réquisitionnées. Les enfants et les adultes indemnes ont été placés dans une salle des fêtes. Parmi ceux qui ont été pris en charge par les secours, cinq ont été transférés vers les hôpitaux de Brest et de Saint-Brieuc.