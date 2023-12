Alex Batty : itinérance, violences… Comment l'adolescent a-t-il vécu dans la communauté spirituelle ?

Alex Batty, âgé de 17 ans, a été retrouvé vivant jeudi 14 décembre. L'adolescent britannique de 17 ans était porté disparu depuis 2017. L'adjoint du procureur de la République de Toulouse a fait un point sur l'affaire, vendredi 15 décembre.

Que s'est-il passé pendant près de six ans dans la vie du jeune anglais Alex Batty, disparu en 2017 et retrouvé jeudi 14 décembre ? L'adjoint du procureur de la République de Toulouse, Antoine Leroy, a donné quelques éléments de réponse, au lendemain de sa découverte près de Toulouse en Haute-Garonne. Le jeune de 17 ans a disparu en Espagne avec sa mère et son grand-père avant de passer deux années au Maroc puis de rejoindre la France. "Ils sont allés dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude et en Ariège, sans attache fixe, sans rester très longtemps dans les endroits dans lesquels ils étaient", détaille l'adjoint du procureur.

Alors que sa mère voulait rejoindre la Finlande, l'adolescent s'est opposé à l'idée et a choisi de partir. "Il a décidé de quitter l'endroit où il était pour marcher pendant quatre nuits, il dormait le jour" et se maintenait en vie en piochant dans les jardins et les champs. Ce périple a pris fin dans la nuit de mercredi quand un étudiant, qui livrait des produits de pharmacie, a rencontré Alex Batty. Le jeune anglais lui a raconté son histoire et l'étudiant a appelé la police qui a récupéré le jeune dans la commune de Saint-Félix-de-Lauragaist (Haute-Garonne).

Une communauté nomade, mais pas une secte

Aux enquêteurs, Alex Batty a confié être parti pour fuir la "communauté spirituelle" de sa mère et de son grand-père, indique Antoine Leroy. Depuis son départ du Royaume-Uni, "il a vécu en se transportant de maison en maison avec des panneaux solaires, ne se déplaçant qu'en covoiturage, toujours dans des endroits où se trouvaient des familles, avec des gens qui n'étaient jamais les mêmes, se nourrissant grâce aux potagers", explique le procureur de la République. Une communauté basée sur des questionnements autour du "travail sur l'égo", de la "réincarnation" mais aussi sur "l'inexistence du monde réel". Le procureur précise que la communauté dans laquelle le jeune anglais a grandi n'est pas clairement identifiée comme une secte.

Lors de leurs déplacements, Alex Batty, sa mère et son grand-père décédé il y a quelques mois voyageaient avec très peu d'effets personnels. Ils se déplaçaient avec des panneaux solaires et "des potagers" a indiqué l'adjoint du procureur de la République de Toulouse. L'adolescent ne possédaient pas de téléphone au sein de la communauté spirituelle et lorsqu'il a été retrouvé. Cette absence de technologie pourrait correspondre à la philosophie de vie, au mode de vie alternatif, appliquée par la communauté spirituelle.

Alex Batty a-t-il subi des violences ?

L'adolescent a indiqué "avoir subi des agressions sexuelles quand il était petit", mais pas au cours des six ans de son enlèvement selon l'adjoint du procureur de la République. Alex Batty "ne décrit aucune violence physique de la part de quiconque" durant sa vie au sein de la communauté spirituelle. Selon Antoine Leroy, le jeune homme se trouve "en bonne santé globale" et est "intelligent bien que non scolarisé pendant six ans".

Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte en France pour le moment. Le jeune devrait ainsi regagner l'Angleterre dans les jours qui viennent où il devrait retrouver sa grand-mère. Quant à sa mère, "Il est probable (…), à l'heure où l'on parle, [qu'elle] soit partie en Finlande", indique le procureur.