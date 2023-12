Alex Batty retenu dans une communauté spirituelle pendant 6 ans après sa disparition ? Ce que l'on sait

Alex Batty âgé de 17 ans a été retrouvé près de Toulouse ce mercredi 13 décembre, 6 ans après sa disparition. Enlevé par sa mère, il a grandi dans une communauté spirituelle itinérante.

Alex Batty, adolescent Britannique âgé de 17 ans, a été retrouvé près de Toulouse le mercredi 13 décembre, six ans après sa disparition. Découvert en train de marcher le long d'une route de l'Aude en pleine nuit par un chauffeur livreur de 26 ans, le jeune homme a aussitôt utilisé le téléphone du coursier pour envoyer un message à sa grand-mère, qui est aussi sa tutrice légale. "Hello Grand-mère, c'est moi Alex. Je suis en France à Toulouse. J'espère vraiment que tu recevras ce message. Je t'aime. Je veux rentrer à la maison" a-t-il écrit selon les précisions de la BBC.

Un retour inespéré et source de soulagement pour la grand-mère d'Alex Batty. Susan Caruana, a confié au média britannique The Sun: "Je suis tellement heureuse. Je lui ai parlé et il va bien". "Mis à l'abris" auprès des services sociaux français, Alex Batty doit être rapatrié en Grande-Bretagne dans les prochains jours a affirmé le parquet de Toulouse confirmant une information de la police de Manchester. Des policiers britanniques ont été envoyés en France auprès de l'adolescent pris en charge par les services sociaux français en attendant son retour outre-Manche.

Où était-il pendant six ans ?

L'adolescent avait disparu en 2017 alors qu'il avait 12 ans. Il était alors en voyage avec sa mère, Melanie Betty et son grand-père, David Betty, en Espagne. Aucun des deux n'étant le tuteur légal du garçon, les dates de voyage avaient été convenues à l'avance avec sa grand-mère, Susan Caruana. Alex Batty avait été aperçu pour la dernière fois le 8 octobre 2017 au port de Malaga dans le sud de l'Espagne, la date prévue de son retour au Royaume-Uni.

Inquiète, la grand-mère du jeune homme avait sonné l'alerte de la disparition de l'enfant. Elle avait confié à la BBC en 2018 qu'elle craignait que sa mère et son grand-père aient emmené le garçon vivre dans une communauté spirituelle au Maroc. Elle avait précisé qu'ils étaient tous deux à la recherche d'un mode de vie alternatif. Une enquête avait alors été ouverte en Angleterre et est toujours en cours.

Alex Batty a raconté au chauffeur qui l'a retrouvé sur la route qu'après son enlèvement par sa mère "il avait vécu en Espagne dans une maison de luxe avec des dizaines de personnes" et qu'il "serait arrivé en France vers 2021", il serait alors resté dans les environs de l'Ariège et de l'Aude. Retrouvé le 13 décembre, le jeune homme aurait quitté la communauté le week-end précédent et aurait marché quatre jours. Après son périple "il était assoiffé" et se serait allongé à son arrivée au commissariat de Revel, en Haute-Garonne.

Sa mère membre d'une "communauté spirituelle"

Durant six ans, Alex Batty aurait grandi au sein d'une communauté spirituelle itinérante, "éloignée de la vie classique", à laquelle sa mère et son grand-père appartenaient. Selon La Dépêche, le trio aurait séjourné dans les départements de l'Ariège et de l'Aude au cours des dernières semaines. Les Britanniques auraient dormi la plupart du temps dans des caravanes, des gîtes ou même des tentes.

Le jeune homme de 17 ans a indiqué qu'il était libre de quitter cette communauté et qu'il était parti durant le week-end du 9 et 10 décembre. "Il était beaucoup plus soulagé d'être parti et d'avoir une nouvelle vie normale [...] Il en avait marre. Il ne voyait pas son avenir là-bas", a encore indiqué le livreur qui a retrouvé Alex Batty. Selon lui, l'adolescent "voulait vraiment retrouver sa grand-mère". La mère et le grand-père d'Alex n'ont pas été retrouvés et se trouvent peut-être toujours au sein de la communauté. Le Britannique a décrit une mère "un peu folle" mais contre laquelle il n'a "aucune animosité".

Comment Alex Batty a-t-il été retrouvé ?

Le jeudi 14 décembre, La Dépêche a été la première a révélé que la découverte de l'adolescent disparu. Il a été identifié par les autorités de la commune de Revel en Haute-Garonne. Bien qu'il n'a pas présenté de document d'identité, comme l'a précisé le quotidien, son récit correspond à celui de la disparition. Le procureur de la République, Samuel Vuelta-Simon, a confirmé auprès de Libération ce jeudi qu'il "s'agit bien de cet enfant disparu, la famille l'a confirmé et le rapprochement photographique également".

Alex Batty a été retrouvé par Fabien Accidini, un étudiant de 26 ans qui exerce en parallèle le métier de livreur de médicaments en pharmacies. Interrogé par Le Parisien ce jeudi 14 décembre, le coursier a confié avoir aperçu l'adolescent lors de sa tournée mercredi matin, alors que ce dernier marchait "sous la pluie, avec un skate sous le bras et un sac à dos". Le livreur lui a proposé de le déposer, ce que l'adolescent britannique a accepté. Ce dernier a raconté à l'étudiant toulousain qu'il avait fuit quatre jours auparavant une communauté spirituelle située dans les montagnes. A pied depuis sa fuite, il a raconté qu'il souhaitait atteindre une grande ville afin de trouver de l'aide auprès d'une ambassade. M. Accidini lui a alors proposé de le conduire auprès des autorités.