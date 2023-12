Marseille : un homme de 22 ans meurt dans un accident de scooter après un refus d'obtempérer

Un jeune homme de 22 ans est mort dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 décembre à Marseille, après un refus d'obtempérer.

Circulant à vive allure sur son scooter, le jeune homme de 22 ans ne s'est pas arrêté lors d'un contrôle de police, vendredi 15 décembre dans la soirée dans le 9e arrondissement de Marseille. Selon BFTMV, une course-poursuite de quelques minutes a eu lieu, durant laquelle le conducteur du scooter a perdu le contrôle de son véhicule. Il a pris un dos-d'âne à vive allure, a chuté et a perdu connaissance. Malgré les premiers soins prodigués par la police, il est mort avant l'arrivée des secours, vers 1 heure du matin, samedi 16 décembre.

Selon des informations du Parisien et de France 3 Paca, l'homme était connu de la justice. Il n'avait de permis de conduire et d'assurance et était en possession d'une petite quantité de drogue, de la résine de cannabis, ainsi que d'un couteau à cran d'arrêt. Les caméras des policiers étaient enclenchées au moment de l'accident, rapporte une source policière. Dans la soirée du vendredi 8 décembre, un accident de scooter après un refus d'obtempérer a eu lieu en Seine-et-Marne, causant la mort de deux adolescents âgés de 17 ans. Ils avaient perdu le contrôle de leur véhicule alors qu'ils tentaient d'échapper à la police.