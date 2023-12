Une explosion provoque un incendie à Marseille : un mort et au moins un blessé

Un explosion a eu lieu ce dimanche 24 décembre dans le 6e arrondissement de Marseille. Une personne est morte dans l'incendie qui a suivi la puissante déflagration...

Marseille a été secouée par une explosion mortelle dans la soirée du dimanche 24 décembre. Selon les informations de BFM Marseille, confirmées par La Provence, l'incident s'est produit au deuxième étage d'un immeuble au 24 rue Bossuet, dans le 6e arrondissement. L'origine de cette explosion reste encore inconnue et une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'événement.

L'incendie qui a suivi la puissante déflagration a fait une victime mortelle et a légèrement blessé une autre personne, qui a été prise en charge par les secours dans un état conscient. Cinq personnes ont été évacuées de l'immeuble, toutes en état de choc et ayant subi de légères inhalations de fumée.

Des images et de témoignages choc

Les pompiers sont rapidement intervenus sur place. Une importante opération de secours, avec près de 75 marins-pompiers et une vingtaine de véhicules engagés. La rue Breteuil a été bouclée pour faciliter les opérations. Neuf résidents d'un immeuble voisin, situé au 22 rue Bossuet, ont été évacués. Benoît Payan, le maire de la ville, présent sur les lieux, a exhorté les citoyens à éviter le secteur. Yannick Ohanessian, adjoint à la mairie de Marseille, a annoncé que les personnes évacuées seraient relogées avec l'aide des services de la ville, après avoir été temporairement accueillies dans une école proche.

Des témoins de l'événement ont partagé des images et des témoignages sur les réseaux sociaux. L'explosion a été décrite comme étant soudaine et particulièrement puissante. Un témoin raconte qu'un proche a été touché près de l'oeil par des éclats de verre. Un autre témoin a rapporté que l'immeuble avait "bougé" à la suite de l'explosion, évoquant des scènes de destruction et des flammes imposantes.