Affaire Epstein : les personnalités de la liste et ce qu'il faut savoir sur leur implication

Que sait-on exactement de cette "liste" de personnalités ayant été en lien avec Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels ?

L'affaire Epstein est-elle à un tournant ? Va-t-on découvrir des vérités dissimulées sur les trafics et crimes sexuels d'ampleurs dont l'homme d'affaires américain était accusé avant de se suicider ? C'est assez peu probable en réalité. Pourquoi donc un tel emballement sur les réseaux sociaux autour de cette fameuse liste de "personnalités" liée à l'enquête ? Assez simplement parce que les sphères complotistes assurent que des personnalités influentes étaient impliquées dans les crimes d'Epstein, qui auraient été protégé. En réalité, cette "liste" ne dit rien rien de ça.

De quoi parle-t-on alors ? Une juge de New York a commencé à dévoiler mercredi 3 janvier 2024, les noms de personnes mentionnées dans l'enquête Jeffrey Epstein. Mais ces noms sont ceux de contacts, de proches, ou encore de connaissances ou de victimes présumées. Des personnes suspectées de complicités y sont également citées. Dans les 943 pages des quarante documents rendus publics sur ce lien, on retrouve des noms très connus : ceux des anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, mais aussi ceux du prince britannique Andrew, ou ceux d'autres personnalités comme Michael Jackson ou du magicien David Copperfield. Le Français Jean-Luc Brunel, accusé de viols sur mineurs et retrouvé mort pendu en prison à Paris en 2022, est aussi cité plusieurs fois dans les documents.

Rappelons qu'en juillet 2019, Jeffrey Epstein, proche de Donald Trump était accusé de trafic sexuel de mineurs, notamment d'avoir rétribué des jeunes filles mineures en contrepartie d'actes sexuels entre 2002 et 2005. De son côté, sa maîtresse Ghislaine Maxwell était accusée d'avoir corrompu des jeunes filles mineures destinées à être exploitées de 1994 à 2004. Elle a été condamnée à 20 ans de prison en 2022.

La révélation de cette liste de noms liée à Jeffrey Epstein n'a rien d'une fuite ou d'une révélation extraordinaire : elle était prévue par une ordonnance du 18 décembre de la juge Loretta Preska, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure en diffamation entre Ghislaine Maxwell et une plaignante américaine contre le couple, Virginia Giuffre. La juge avait listé entre 180 et 200 personnes, sous des numéros en ordonnant que leur identité soit "complètement" rendue publique 14 jours au plus tard après les 18 et 19 décembre.

Et certains autres noms qui pourraient être révélés par The Guardian devraient parler au grand public. "Il est presque certain" d'y trouver "des acteurs, des universitaires" indique le quotidien britannique. Mais ce n'est pas tout. Le directeur de la CIA William Burns et l'avocate de la Maison-Blanche sous Barack Obama, Kathryn Ruemmler se trouveraient aussi sur la fameuse liste. Le réalisateur Woody Allen, le fondateur de Microsoft Bill Gates ainsi que les anciens premiers ministres de la Norvège Thorbjørn Jagland, et d'Israël Ehud Barak pourraient également faire partie de cette liste d'associés et de relations d'Epstein et Maxwell.

Mais attention, encore une fois, si cette liste attire toutes les attentions, elle ne dit rien de l'implication de ces personnalités, à ce stade dans les crimes dont était accusé Epstein. Si les noms apparaissent dans des documents judiciaires, faisant le lien entre ces personnalités et des réseaux d'influences du mis en cause, rien ne permet de les relier à des crimes sexuels. Certains ont simplement été cités lors des procédures judiciaires.