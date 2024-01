Affaire Epstein : qui est sur la liste explosive des enquêtes pour trafic sexuel ?

Certaines relations de l'homme d'affaires Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel de mineurs entre 2002 et 2005, sont en passe d'être révélées par le quotidien britannique The Guardian.

L'affaire Epstein est prête à lever le voile sur près de 200 noms liés au dossier, dont certaines personnalités publiques américaines très influentes. En effet, un juge de New York devrait dévoiler l'identité d'associés à "la conspiration de trafic sexuel" entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell comme indiqué par The Guardian. En juillet 2019, Jeffrey Epstein, proche de Donald Trump était accusé de trafic sexuel de mineurs, notamment d'avoir rétribué des jeunes filles mineures en contrepartie d'actes sexuels entre 2002 et 2005.

De son côté, Ghislaine Maxwell est accusée d'avoir fourni au des jeunes filles mineures destinées à être exploitées de 1994 à 2004. Elle a été condamnée à 20 ans de prison en 2022. Depuis, le flou demeure sur leurs relations, et une liste jusqu'alors tenue secrète pourrait confirmer le nom de dizaines d'associés, appelés "John et Jane Doe".

Un ancien directeur de la CIA et Bill Gates dans la liste ?

Et certains noms qui pourraient être révélés par The Guardian devraient parler au grand public. "Il est presque certain" d'y trouver "un ancien président américain, des acteurs, des universitaires et, notoirement, le prince britannique désormais reclus" indique le quotidien britannique. Sous le nom de "John Doe 36" se cacherait en réalité Bill Clinton, président des États-Unis de 1993 à 2001. Ce surnom apparaît dans plus de 50 documents consultés par The Guardian. "Les carnets de vol personnels tenus par l'un des pilotes d'Epstein montrent que Bill Clinton a beaucoup voyagé à bord de l'avion d'Epstein" indique le média britannique.

Mais ce n'est pas tout. Le directeur de la CIA William Burns et l'avocate de la Maison-Blanche sous Barack Obama, Kathryn Ruemmler se trouvent aussi sur la fameuse liste qui pourrait être révélée par The Guardian. Le réalisateur Woody Allen, le fondateur de Microsoft Bill Gates ainsi que les anciens premiers ministres de la Norvège Thorbjørn Jagland, et d'Israël Ehud Barak pourraient également faire partie de cette liste d'associés et de relations d'Epstein et Maxwell.

Mais attention, si cette liste attire toutes les attentions, elle ne dit rien de l'implication de ces personnalités, à ce stade dans les crimes dont était accusé Epstein. Si les noms apparaissent dans des documents judiciaires, faisant le lien entre ces personnalités et des réseaux d'influences du mis en cause, rien ne permet de les relier à des crimes sexuels.