Mort de Maeva au Havre : un accident ? Les enquêteurs donnent de premiers éléments

Après la disparition de Maeva, 23 ans, la nuit de la Saint-Sylvestre, son corps a été retrouvé dans la zone portuaire du Havre mardi 2 janvier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès.

Le corps de Maeva Dubois a été retrouvé, mardi 2 janvier 2024 au soir dans un bassin du port du Havre. La jeune femme de 23 ans était portée disparue depuis la nuit du 31 décembre. Que s'est-il passé ? Lors de cette soirée de la Saint-Sylvestre, Maeva et deux de ses amis décident de sortir en boîte de nuit pour célébrer le passage à la nouvelle année. Arrivées sur place, elles doivent faire demi-tour, les videurs de la discothèque "Le Cosmo" située rue de l'Aviateur-Guérin choisie par le petit groupe leur refusent l'entrée.

Selon les éléments établis par les enquêteurs et le parquet du Havre, les trois amis décident alors de poursuivre les festivités au domicile de la jeune Maeva. Deux groupes se forment et prennent deux directions différentes entre 3h30 et 4h du matin. Maeva, elle, se dirige vers son domicile seule. Une demi-heure plus tard, les deux amis décident de passer un coup de fil à Maeva pour l'informer qu'ils étaient bien arrivés devant chez elle. Un appel auquel la jeune femme aurait répondu en affirmant qu'elle était bien sur le chemin. Pourtant, Maeva n'est jamais arrivée chez elle. L'enquête a été ouverte lundi soir après que la famille de la victime ne soit prévenue de sa disparition par la police, comme le précise Le Parisien.

La piste accidentelle privilégiée dans l'attente d'une autopsie

D'après le frère de la jeune femme, Christophe, contacté par France Bleu Normandie, les deux amis de Maeva l'ont appelée, inquiets de ne pas la voir arriver. Selon la grande sœur de Maeva, Stéphanie, "ce sont ses deux amis qui ont contacté la police" sur les coups de 5h du matin. La piste accidentelle est privilégiée dès le début de l'enquête car les images de vidéosurveillance de la ville montrent la jeune femme seule dans la zone du port.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 3 janvier, le parquet du Havre a annoncé que la vidéosurveillance a permit d'identifier "une silhouette se dirigeant seule aux alentours de 3h45 du matin, vers le pont-levant du sas Vétillard, avant de disparaître semble-t-il sous ce dernier". Le communiqué a également annoncé "qu'à ce stade de l'investigation, l'intervention d'un tiers peut être écartée."

Une autopsie pour déterminer les causes de la mort doit aussi être réalisée. Comme l'indique France Bleu Normandie ce mercredi, des analyses toxicologiques doivent aussi être réalisées. Le communiqué du parquet précise néanmoins que les résultats ne "seront pas connus avant plusieurs jours". D'après Le Parisien, le bornage du téléphone de Maeva est un élément clé de l'enquête. Ce dernier a été géolocalisé pour la dernière fois à 5h57, rue Marais, à trois kilomètres de la boîte de nuit dans laquelle le groupe d'amis souhaitait se rendre, et à deux kilomètres du logement de l'étudiante. La famille a reconnu le corps de la victime ce mardi, il s'agit bien de celui de Maeva.