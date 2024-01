Farid, Sedan : deux victimes d'expéditions punitives ultra-violentes à Saint-Denis

Après le décès de deux adolescents, victimes de deux expéditions punitives ultra-violentes en moins d'une semaine, la Mairie de Saint-Denis interdit les regroupements jusqu'à lundi midi.

Saint-Denis a été le théâtre de deux agressions ultra-violentes en moins d'une semaine. Après la mort de Sedan, l'adolescent de 14 ans poignardé sur le quai de la station de métro Basilique de Saint-Denis, la Ville a annoncé le décès de Farid, 18 ans, gravement agressé mercredi alors qu'il se rendait à une épreuve de bac blanc. "Saint-Denis perd un autre de ses enfants. Il s'agit d'un drame absolu. […] Chacun doit prendre la mesure de sa responsabilité pour mettre fin au cycle de la violence", a écrit la Mairie dans un communiqué, selon Le Parisien.

D'après la municipalité, le jeune homme aurait été victime d'une expédition punitive d'une rare violence. "L'agression a été fugace, froide, aveugle", explique le communiqué. Frappé à plusieurs reprises avec "des objets contondants", l'adolescent, abandonné au sol par ses agresseurs, a été conduit en soins intensifs à l'hôpital Beaujon, où il a succombé à ses blessures après quatre jours. Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment.

Un homme de 19 ans s'est cependant rendu à la police et a été placé en garde à vue, samedi 20 janvier, pour le meurtre de Sedan. Aucun lien direct n'est encore fait, à ce stade, entre les deux affaires, ont indiqué deux sources proches de l'enquête au Parisien. Des tensions entre plusieurs quartiers se font ressentir dans la commune depuis plusieurs jours.

Par mesure de précaution, la Mairie de Saint-Denis a interdit "tout regroupement et [tout] attroupement de personnes entraînant des occupations abusives, prolongées du domaine public portant atteinte à l'ordre et à la sécurité" jusqu'à lundi midi.

