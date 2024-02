Attaque au couteau à Paris : ce que l'on sait du déroulé des événements

Ce samedi 3 février, un homme muni d'un couteau s'en est pris à plusieurs personnes à la Gare de Lyon. Une de ses victimes a été gravement blessée et est actuellement au bloc. Placé en garde à vue, l'auteur présumé de l'attaque présente des troubles psychiatriques.

Plusieurs personnes ont été blessés par un homme muni d'un couteau, ce samedi 3 février, à la Gare de Lyon. L'auteur présumé de l'attaque aurait mis le feu à son sac à dos avant de tenter de s'en prendre à une femme qui s'éloignait de lui. Puis, il aurait sorti un couteau, frappé un homme âgé à l'abdomen et à la tête avec un marteau. La victime gravement blessé a son pronostic vital engagé et est actuellement au bloc opératoire, explique Le Figaro. Un deuxième homme aurait alors plaqué l'assaillant au sol avant d'être rejoint par trois autres personnes qui sont intervenues pour l'aider à le neutraliser. Deux de ces personnes ont été légèrement blessées.

Rapidement, la brigade ferroviaire de la police nationale a interpellé Kossogue S., un homme de 32 ans d'origine malienne possédant des papiers d'identité italien, explique Le Figaro avant d'ajouter qu'il est décrit par une source policière comme "ayant un profil de SDF", qui ne "présentait pas de signe de religiosité" et qu'il "a été retrouvé en possession de médicaments pour des pathologies psychiatriques". Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Paris, rapporte Le Monde. Le Parquet national antiterroriste a précisé être en observation. Placé en garde à vue, l'homme devrait faire l'objet d'un examen psychiatrique.

L'attaque a provoqué des perturbations sur la circulation des trains et les transports en commun passant par la Gare de Lyon ce samedi matin, d'après Le Figaro. Mais désormais, si le hall 3 est toujours fermé aux voyageurs, gardé par un important dispositif militaire et policier, dans le reste de la gare, la situation est revenue à la "normale" et les trains sont affichés à l'heure.