Disparition d'Erwan Blais : un témoignage, de nouvelles recherches... L'enquête avance

Trois jours après sa disparition dans les Deux-Sèvres, Erwan Blais, 18 ans, reste introuvable. Le point sur l'enquête.

Les recherches se poursuivent depuis dimanche et la disparition d'Erwan Blais. Une enquête pour "disparition inquiétante" a été ouverte par le parquet de Niort. À ce stade, toujours aucune piste n'est privilégiée. Ce mardi 13 février, les recherches se sont accélérées, relève BFMTV, selon qui un drone ainsi que des plongeurs étaient mobilisés. La chaîne d'information rapporte également que le nombre de gendarmes mobilisés sur l'affaire a été multiplié par trois. Ainsi, alors qu'une vingtaine de gendarmes étaient en place mardi matin, pas moins de 63 étaient sur le pont dans l'après-midi, précise un communiqué du procureur de la République. Mais les recherches ont à nouveau été vaines.

Mercredi, les gendarmes doivent toutefois poursuivre les recherches, notamment dans le parc de Pescalis de Moncoutant-sur-Sèvre, qui n'est autre que le plus grand parc d'activités nature et pêche d'Europe, et est situé non loin de la boîte de nuit où a été vu en vie pour la dernière fois Erwan Blais ce week-end. Selon BFMTV, le jeune homme aurait quitté la discothèque où il faisait la fête avec ses amis vers 2h30. Il aurait été mis à la porte par des vigiles après un incident "sans gravité". Il apparaîtrait ensuite sur des images de vidéo-protection de la discothèque. "On le voit traverser le parking de la discothèque, puis plus rien à cause d'un projecteur qui éblouit la caméra", explique sa belle-mère Karine à la chaîne d'information, précisant qu'"Erwan est un adolescent plutôt équilibré, bien dans ses baskets, avec une vie classique d'un jeune qui poursuit ses études. C'est un jeune comme il y en a tant." Son téléphone aurait en tout cas cessé d'émettre vers 2h50.

Auprès de Ouest-France, un ami d'Erwan Blais, qui était avec lui le soir de la disparition, est également revenu sur les événements. Assurant que le jeune homme n'est pas arrivé ivre en boîte de nuit, mais qu'il avait, comme lui, "simplement un peu bu", il confie s'être, au cours de la soirée, séparé de lui, allant voir d'autres amis. Ce n'est qu'en fin de soirée, quand la boîte de nuit s'est vidée, qu'il se serait rendu compte de son absence. S'en seraient suivies de nombreuses recherches dans la discothèque et aux alentours, sans succès, avant un appel à la gendarmerie.

Une piste menant à un parking étudiée

Alors qu'une battue a été organisée lundi, réunissant pas moins de 120 personnes, la piste d'un parking a été évoquée par les enquêteurs. "Nous avons réalisé un pistage dimanche et lundi avec deux équipes cynophiles, qui nous mènent au même endroit, à savoir le parking du restaurant Le Saint-Pierre", a ainsi révélé la gendarmerie à nos confrères de 20 Minutes.

Mais cette piste reste fragile. Une fois arrivés au parking, "nous perdons la piste du jeune homme", précise cette même source. Selon le quotidien, c'est sur ce parking qu'Erwan aurait garé son véhicule avant de se rendre, à pied, dans la boîte de nuit, située à 500 mètres de là. Un hélicoptère a donc été missionné par les gendarmes. Objectif : "survoler les accotements des routes, au cas où le jeune homme aurait été percuté par un véhicule", précise la gendarmerie qui indique toutefois que cela "n'a rien donné". Des étangs aux alentours ainsi que la Sèvre Niortaise ont également été sondés par une brigade nautique.

Un avis de recherche lancé lundi pour retrouver Erwan Blais

Les autorités ont lancé ce lundi 12 février un avis de recherche après la disparition d'Erwan, âgé de 18 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit de samedi à dimanche. Le jeune homme a été vu à la sortie d'une boîte de nuit à Moncoutant-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres, vers 2h30, appelée La Morinière. Les enquêteurs ont indiqué qu'il s'agit du dernier endroit où son téléphone aurait été géolocalisé.

Selon les informations du Ouest-France, le jeune homme aurait quitté la soirée seul. Remarquant sa disparition, son groupe d'amis aurait commencé à le chercher à l'intérieur de la boîte de nuit, mais en vain. Comme l'indique France Bleu, d'importants moyens ont été déployés par la gendarmerie pour retrouver Erwan. Ce dimanche 11 février, une vingtaine de gendarmes, accompagnés d'une équipe cynophile et un hélicoptère avaient déjà été mobilisés pour rechercher l'étudiant.

La famille du jeune homme a ouvert une page Facebook dédiée à sa recherche permettant à quiconque aurait des informations d'en faire part à la famille et aux autorités. Une battue a donc aussi été organisée ce lundi pour tenter de retrouver Erwan. Dans un post Facebook, la sœur du disparu a précisé qu'Erwan portait "un jean noir, un sweat Nike vert foncé, des baskets noires et blanches" au moment de sa disparition.