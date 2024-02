Jonathann Daval : pourquoi le meurtrier porte plainte contre la famille d'Alexia

Le mari d'Alexia Daval a déposé plainte contre son ex-belle famille pour diffamation. En cause, des propos tenus dans la série "Alexia notre fille", diffusée sur Canal+.

Près de sept ans après le meurtre d'Alexia Daval, une employée de banque de 29 ans, sa famille n'en finit plus de s'affronter devant les tribunaux. D'un côté, son mari, Jonathann Daval, qui a depuis avoué avoir tué sa femme. Il a d'ailleurs été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour meurtre, sans préméditation. De l'autre, la famille d'Alexia Daval pour qui Jonathann a longtemps été perçu comme le gendre idéal.

Et tandis que l'informaticien de 40 ans comparaîtra en avril prochain devant la justice, opposé cette fois-ci à son ex-beau-frère, qui l'accuse de diffamation au moment de l'instruction - Jonathann Daval avait notamment affirmé que Grégory Gay avait tué sa femme -, RTL révèle que Jonathann Daval vient de déposer une plainte pour diffamation contre son ancienne belle-famille. Dans son viseur, des propos tenus par la mère et la sœur d'Alexia Daval dans la série Alexia notre fille diffusée sur Canal+.

Isabelle Fouillot et sa fille Stéphanie y livreraient "une version inédite" de l'affaire, selon la plainte de l'avocat de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer, qui dénonce du "révisionnisme judiciaire". Pour l'avocat, les deux femmes rendent leur ex-gendre et beau-frère "responsable de la fausse couche d'Alexia" et n'hésiteraient pas à faire resurgir la thèse de l'empoisonnement volontaire, pourtant été écartée par la Cour. Dénonçant auprès de RTL "une série de désinformation complète sur l'affaire Daval", Me Randall Schwerdorffer l'affirme : "On invente des choses pour assombrir encore le tableau, pour créer un autre récit médiatique, en parallèle de la vérité judiciaire. On est en train de transformer complètement l'histoire."