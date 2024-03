Proviseur menacé de mort, plaintes, enquête... Le lycée parisien Maurice-Ravel dans la tourmente

Le proviseur du lycée Maurice-Ravel a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après une altercation avec une élève en BTS au sujet de son voile. Une enquête a été ouverte pour cyberharcèlement.

Le proviseur du lycée Maurice-Ravel, situé dans le 20e arrondissement de Paris, a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après avoir demandé à une étudiante en BTS de retirer son voile, mercredi 28 février, selon les informations d'Europe 1. L'incident aurait dégénéré et le proviseur serait intervenu avec davantage de véhémence face au refus répété de la jeune femme de 19 ans. Cette dernière s'est plainte de violences de la part de l'homme. Ce vendredi 1er mars, le lycée Maurice-Ravel était bloqué par plusieurs dizaines d'élèves de l'établissement pour réclamer la démission du proviseur.

À la suite de cet événement, sur Internet, le proviseur a été menacé de mort. Une enquête pour cyberharcèlement a depuis été ouverte. Le proviseur a reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques. Ainsi, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a adressé sur X "tout [s]on soutien au proviseur et à l'ensemble des équipes du lycée", dénonçant une "situation inacceptable". Elle a par ailleurs précisé avoir "mobilisé les services pour garantir la sécurité du proviseur et saisi le procureur". La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a également fait part de son "soutien sans réserve au proviseur et aux équipes du lycée Maurice-Ravel à Paris" sur le réseau social.

Deux plaintes déposées La victime présumée explique sortir de l'établissement scolaire vers 15 heures, ce mercredi, et avoir croisé le proviseur. "J'avais mon bonnet et ma capuche ainsi que mon voile sur la tête. Le proviseur est arrivé vers nous et a commencé à crier sur ma copine. Je me suis retournée, il m'a poussée et m'a tapée violemment au bras" indique l'élève en BTS auprès du Parisien.

Une plainte a été déposée ce vendredi pour "violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail" par la lycéenne. De son côté, le proviseur a déposé plainte pour "acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public pour obtenir une dérogation aux règles régissant ce service ". En raison des menaces de mort proférées à l'encontre du proviseur, le pôle national de lutte contre la haine en ligne s'est emparé du dossier. Des menaces de destruction de l'établissement circulent également.

"Il lui a porté un coup très violent sur le haut du corps"

Des élèves se présentant comme témoins relatent que le proviseur l'aurait "interpellée très agressivement pour lui dire de dévoiler ses cheveux. Elle n'a pas directement réagi. Lui, se montrant de plus en plus agressif, l'a secouée en la tenant par le bras, elle a reculé sous le choc et il a levé la main sur elle et lui a porté un coup très violent sur le haut du corps. Un jeune homme est intervenu pour repousser le proviseur toujours très agressif" peut-on lire dans les colonnes du Parisien. "J'ai essayé de me justifier en lui disant que s'il me l'avait demandé gentiment, j'aurais enlevé mon voile immédiatement" a-t-elle indiqué aux services de Police. Elle confie également au quotidien son souhait de voir le proviseur démissionner. Le rectorat, lui, déplore un "incident portant atteinte aux valeurs de la République (laïcité), repris et détourné sur les réseaux sociaux, générant des propos diffamatoires et des menaces".