Accident sur l'A6 : Après le décès d'une adolescente, une enquête ouverte pour "homicide involontaires"

Une adolescente est décédée ce dimanche 3 mars à la suite d'un accident d'autocar transportant une colonie de vacances survenu dans la nuit. Le chauffeur "pense s'être assoupi". Une enquête a été ouverte pour pour "homicide et blessures involontaires".

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h40, un autocar transportant une cinquantaine de personnes, dont quarante-et-un adolescents et enfants âgés de 5 à 15 ans, s'est couché sur le flanc au milieu de l'autoroute A6. Une adolescente est décédée ce dimanche 3 mars suite à l'accident survenue à hauteur d'Eguilly (Côte-d'Or). Parti d'Andelys, dans l'Eure, le véhicule devait rejoindre Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Alpes, explique Le Parisien.

Les raisons de l'accident sont "encore inconnues", a précisé la préfecture au quotidien. Le chauffeur "pense s'être assoupi". Une enquête a été ouverte pour "homicide et blessures involontaires"

Des raisons "encore inconnues"

Dans un post sur X, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, a présenté " ses plus sincères condoléances " à la famille de la jeune femme décédée. Une cellule psychologique a été mis en place.

Cinq majeurs et six mineurs ont été blessés légèrement et un adulte a lui été blessé plus grièvement sans que son pronostic vital ne soit engagé. Soixante-dix pompiers et quarante-trois engins de secours ont été engagés sur l'opération. Leur rapatriement est organisé en lien avec la préfecture de l'Eure.