Accident sur l'autoroute A6 : Une adolescente décédée et 12 blessés après un accident d'autocar

Un autocar qui transportait une cinquantaine de personnes s'est couché sur le flanc au milieu de l'autoroute A6 dans la nuit de samedi à dimanche. Une adolescente est décédée ce dimanche 3 mars à la suite de l'accident. Douze personnes ont été blessées. Les raisons sont encore méconnues.

Une adolescente est décédée ce dimanche 3 mars dans un accident d'autocar survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l'autoroute A6 à hauteur d'Eguilly (Côte-d'Or). Parti d'Andelys, dans l'Eure, le véhicule devait rejoindre Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Alpes.

Douze blessés

Il transportait une cinquantaine de personnes, dont quarante-et-un d'adolescents et d'enfants âgés de 5 à 15 ans. Cinq majeurs et six mineurs ont été blessés légèrement et un adulte a lui été blessé plus grièvement sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Les raisons de l'accident sont "encore inconnues", a précisé la préfecture selon Le Parisien. "Le véhicule s'est couché sur le plan" sur l'autoroute dans le sens nord-sud.