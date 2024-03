Projet d'attentat à Bruxelles : trois mineurs mis en examen en France, dont deux placés en détention

Dimanche, quatre hommes ont été arrêtés en Belgique suite à un projet d'attentat visant une salle de concert. Ce vendredi, trois mineurs, en contact avec ces derniers, ont été mis en examen, après leur interpellation sur le sol français.

Alors que des arrestations suite à un projet d'attentat visant une salle de concert à Bruxelles ont eu lieu dimanche en Belgique, trois mineurs ont été interpellés quelques jours plus tard sur le sol français et mis en examen ce vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Après 96 heures de garde à vue, deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire et le plus jeune des trois sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet national antiterroriste, comme l'a rapporté Franceinfo.

Les trois adolescents étaient, en effet, soupçonnés d'avoir été en contact avec les hommes arrêtés dimanche en Belgique. Même s'ils ne sont pas directement impliqués dans le projet d'attentat, ils "ont interagi dans un groupe d'un réseau social dans lequel avaient lieu des échanges de propagande jihadiste et des projets d'attentat ont été évoqués", a précisé le Parquet national antiterroriste à l'AFP.

Leurs gardes à vue étaient liées à deux procédures distinctes. La première portait depuis novembre 2023 sur une "association de malfaiteurs terroriste et apologie du terrorisme" et concerne l'un des mineurs placés en détention. La seconde, ouverte la semaine dernière, pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes" ciblait les deux autres adolescents. Mis tous les deux en examen, c'est celui de 17 ans qui a été incarcéré alors que le jeune de 15 ans a été placé sous contrôle judiciaire.

Quelques jours auparavant, à Bruxelles, la tension est montée d'un cran après qu'un projet d'attaque ait été découvert. Il visait la salle de concerts du Botanique, une des plus grandes de la capitale belge et était prévu "dans quelques semaines", a précisé BFMTV. Une série de perquisitions a permis de déjouer les plans des potentiels assaillants. Quatre hommes dont trois mineurs ont ainsi été interpellés dimanche 3 mars. Ils sont soupçonnés d'appartenir à la mouvance islamiste et auraient échangé des messages jugés "suffisamment inquiétants" pour intervenir. Aucune arme ni explosif n'a toutefois été trouvé sur place. Les trois suspects mineurs sont passés devant le juge d'instruction ce lundi et ont été inculpés. Même sort pour le suspect majeur pour "participation aux activités d'un groupe terroriste" et "actes préparatoires d'attentat". Arrêtés dans trois villes de l'Hexagone, ils ont été placés en garde à vue par la Direction générale de la Sécurité intérieure pour "association de malfaiteurs terroriste". Gérald Darmanin avait réagi à ces arrestations sur le territoire français.

La jeunesse des suspects est l'un des éléments marquants de cette affaire : "Ils sont très flexibles. Si quelqu'un leur donne une arme, par exemple, les choses peuvent aller très, très vite. Nous ne voulons donc prendre aucun risque", a commenté le porte-parole du parquet fédéral belge, Eric Van Der Sypt.