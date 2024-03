Qui est l'homme interpellé pour "apologie du terrorisme" à la préfecture de police ?

Un employé de la préfecture de police de Paris a été interpellé samedi 2 mars pour des propos menaçants devant témoins. Une enquête a été ouverte.

Samedi 2 mars 2024, un homme a été interpellé place de la Concorde à Paris pour "apologie du terrorisme". Il s'agit d'un employé de la préfecture de Paris selon les informations recueillies par BFMTV auprès du parquet de Paris. L'homme a été pris en charge à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et une enquête a été ouverte.

Graphiste et agent contractuel de la préfecture de police

L'homme a été interpellé pour des propos "pour partie inquiétants" et "en majorité, plutôt délirants". Il avait un temps évoqué des faits relevant de l'apologie du terrorisme. Graphiste et agent contractuel de la préfecture de police, il travaille notamment sur les Jeux olympiques et "est en charge de la mise en forme de cartographies destinées à être portées à la connaissance du grand public" indique TF1. En revanche, il n'aurait pas accès à des données sensibles au sujet des JO 2024.

Selon BFMTV, l'homme a été arrêté alors qu'il assurait à un passant qu'il allait faire un "carnage". "Compte tenu de son état de santé, l'intéressé a été immédiatement conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IP3), et n'a donc pas été placé en garde à vue. Il sera donc entendu à l'issue de la période d'observation à l'infirmerie psychiatrique, s'il ne fait pas l'objet d'une hospitalisation" indique le parquet de Paris auprès de TF1. Confiées au commissariat du 8e arrondissement de la capitale, les investigations sont amenées à se poursuivre.