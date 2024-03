Argenteuil : un homme en fuite après avoir tué le conducteur d'une voiture

Un homme a ouvert le feu et tué un homme, dans la nuit de lundi à mardi à Argenteuil, après avoir été irrité par le bruit que faisait ce dernier. Le suspect en fuite est activement recherché

Une plainte pour tapage nocturne qui a fini en meurtre à Argenteuil. Un homme est activement recherché par les forces de l'ordre ce mardi 12 mars. Il est soupçonné d'avoir tué un homme en marge d'un différend lié à du bruit qu'il n'aurait pas supporté selon les informations de RTL. L'homme est toujours en fuite, d'après Le Parisien.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi à mardi, vers 1 heures du matin, rue de Montigny à Argenteuil. Alors qu'un rodéo urbain se tenait en bas de chez lui, le suspect a ouvert le feu en direction d'un véhicule. Le conducteur de la voiture, âgé de 33 ans, a été blessé et est décédé des suites de ses blessures malgré l'intervention des secours.

Le suspect s'est retranché chez lui un temps et les forces de l'ordre, notamment le Raid et la BAC, ont été déployées dans un important dispositif. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans les heures suivant le drame, mais lorsque les forces de l'ordre ont tenté de pénétrer le domicile l'homme avait pris la fuite. Ce mardi, les enquêteurs du service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ 95) poursuivent les recherches et ont été chargés des investigations par le parquet.