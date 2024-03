Collision mortelle à Aubervilliers : que s'est-il passé entre la victime et la police ? Le drame filmé

Un jeune homme de 19 ans a perdu la vie à Aubervilliers après une collision avec une voiture de police. La théorie d'un refus d'obtempérer est avancée, mais réfutée par des témoins. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Le conducteur d'un scooter est mort à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, après une collision avec une voiture de police, le mercredi 13 mars. Mais que s'est-il passé ? "Vers 19h20, un deux-roues monté par deux individus casqués commet un refus d'obtempérer. Un équipage de police le poursuit. Le scooter en fuite percute un second équipage avec ses avertisseurs sonores et lumineux activés, arrivant en face" a expliqué une source policière au Parisien. Ce deuxième équipage a fait une embardée suite à un refus de priorité commis par un tiers, il n'a pas pu éviter l'impact avec le scooter, malgré une manœuvre de contournement" précise-t-on. Les caméras de la ville auraient filmé la scène.

Dans un communiqué paru ce jeudi matin, le procureur de la République de Bobigny, Eric Mathais, a déclaré que les "vidéos de voie publique" confirment la version des faits selon laquelle "le véhicule de police a dû se déporter de la file de circulation, en raison d'une priorité non respectée d'un véhicule en cours d'identification, et s'est ainsi retrouvé face au scooter qui arrivait en sens inverse à vive allure après avoir déboîté pour doubler" comme il le résume dans le communiqué. Néanmoins, un témoin ayant assisté à la scène et qui a ensuite été interrogé par France Télévisions a affirmé que la voiture de la BAC appelée en renfort par les policiers aurait en réalité "barré la route" au scooter avant que celui-ci ne rentre "dans la camionnette en face". Deux enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et l'une d'entre elle a été confiée à l'IGPN.

Un refus d'obtempérer évoqué par la police, mais réfuté par les témoins

Mais alors qu'un refus d'obtempérer était évoqué dans les premiers éléments de l'enquête rapportés par BFMTV, cette thèse est réfutée par plusieurs témoins à l'AFP. Ce n'est pas par rapport au deuxième véhicule de police que le scooter aurait fait un refus d'obtempérer. Si la collision a bien eu lieu avec ce véhicule, c'est à la vue de la première voiture de police que le scooter se serait enfui.

L'enquête ouverte par le parquet de Bobigny pour refus d'obtempérer aggravé doit justement déterminer si un refus d'obtempérer a bien eu lieu avec le premier véhicule. Elle doit plus largement faire la lumière sur toute la course du scooter et sa collision avec un véhicule.

Le passager hospitalisé

Né en 2005, le jeune homme a d'abord été victime d'un premier arrêt cardiaque avant d'être réanimé et transporté à l'hôpital. Il résidait à La Courneuve, dans la cité des 4 000 explique une source policière auprès du Parisien. Une deuxième personne était sur le scooter au moment de l'accident.

Pour l'heure, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bobigny. Une première, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Une seconde, pour refus d'obtempérer aggravé, confiée au service de traitement judiciaire des accident de la préfecture de police. Le passager du scooter avait été placé en garde à vue mais cette mesure a été levé car ce dernier a dû être hospitalisé pour recevoir des soins, comme l'indique France 3.