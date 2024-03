Trois hommes morts d'overdose après des soirées "chemsex" à Bordeaux : l'origine des drogues en cause ?

Trois hommes âgés de 44 à 61 ans sont décédés des suites d'une overdose en mars à Bordeaux. Des enquêtes sont en cours.

Que se passe-t-il à Bordeaux ? Depuis le début du mois de mars, les forces de l'ordre ont constaté plusieurs décès survenus, semble-t-il, dans des circonstances similaires. À chaque fois, les victimes sont des hommes. À chaque fois, il est question d'overdose. Et à chaque fois, il semble que les victimes aient eu des relations sexuelles alors qu'elles étaient sous stupéfiant. Si les enquêtes suivent leur cours, BFMTV, qui rapporte les faits, évoque la possibilité que ces décès puissent être survenus à l'occasion de soirées "Chemsex". Mais de quoi s'agit-il ?

La pratique était jusqu'à tout récemment plutôt confidentielle. L'accident de la route mortel dans lequel a été impliqué l'humoriste Pierre Palmade, survenu en février 2023, a permis de la faire connaître au grand public. "Chemsex" est un mot-valise qui associe les termes "chemical", soit "chimique" ou "produit", et "sexe". En somme, la pratique consiste à avoir des relations sexuelles en étant sous l'emprise de drogue.

Selon les informations de BFMTV, depuis en partie confirmées par Le Figaro, les corps sans vie de deux hommes, âgés de 44 ans et 47 ans, ont été retrouvés le 12 mars dans un appartement de la capitale girondine. Alors que la chaîne d'information rapporte que les décès dataient de plusieurs jours avant la découverte, Le Figaro pointe le fait qu'une quantité "significative" de drogues se trouvait sur place. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et le parquet a ordonné l'autopsie des corps ainsi que différentes analyses notamment toxicologiques.

Quelques jours plus tard, dans la nuit du 15 au 16 mars, un troisième homme, âgé cette fois-ci de 61 ans, a également trouvé la mort par overdose à l'issue d'une soirée lors de laquelle il semble avoir eu plusieurs relations sexuelles avec des hommes. Un quatrième homme aurait, pour sa part, réussi à s'en sortir non sans un passage aux urgences où il a été admis dans le coma, également après une overdose. Les enquêteurs tentent désormais de mettre en lumière la drogue qui pourrait être à l'origine de ces différents décès et, avec, sa filière d'approvisionnement.