Mort d'Emile : le crâne déplacé sans précaution, des conséquences malheureuses ?

Une randonneuse a découvert les ossements du petit Émile, disparu en juillet 2023, près du hameau du Haut-Vernet, samedi 30 mars. Elle a ramené le crâne chez elle avant de l'apporter aux autorités.

Elle a fait basculer l'enquête. Ce samedi 30 mars entre 12h et 14h, une randonneuse a découvert le crâne du petit Émile près de neuf mois après la disparition du garçonnet de 2 ans et demi. Alors qu'elle marchait dans une zone escarpée, non loin du Haut-Vernet, sur un terrain de basse montagne accidenté, mais accessible, que des promeneurs empruntent toute l'année, elle est tombée sur ces ossements. Le réseau téléphonique ne passant pas et ne pouvant prévenir les autorités, elle a fait le choix de déplacer le crâne, en le ramenant chez elle avant de le confier aux autorités. "Perturbée par sa découverte", elle a mis le crâne "dans un sac plastique", a précisé le procureur.

Son geste a été décrié. Le directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, François Heulard, a déploré auprès du Figaro que "le fait que les ossements aient été bougés rend l'endroit exact de la découverte moins précis et les hypothèses qui en émergeront moins fiables".

Néanmoins, selon RTL, qui cite une source proche de l'enquête, rien n'indique pour le moment que la randonneuse est suspectée pour un quelconque motif dans l'enquête. Le procureur a d'ailleurs tenu à préciser : "C'est une femme qui voulait bien faire. L'ensemble des opérations menées a permis de fiabiliser sa parole et son témoignage".

Une identité qui reste secrète

Le mystère sur le profil de la randonneuse reste entier. Est-elle une habitante du Haut-Vernet ? Les informations divergent. Ainsi, selon Le Figaro, c'est "une locale" mais de son côté, RTL précise que cette femme n'habite ni au Vernet ni au Haut-Vernet. Interrogé par La Provence, le maire du Vernet, François Balique confesse n'avoir "aucune idée de qui ça peut être". Mais, "elle n'a pas pris le chemin de randonnée dans le sens logique que les habitants connaissent. C'est donc pour ça que je pense qu'elle ne vient pas du Vernet". Elle avait toutefois assuré avoir déjà arpenté ce chemin un mois auparavant.

Depuis samedi, les gendarmes, en quête d'indices, ont réinvesti Le Haut Vernet. Des vêtements du petit Emile ont, par la suite, été retrouvés dans le secteur et toutes les pistes restent encore ouvertes. Des analyses sur le crâne et les vêtements retrouvés sont en cours.