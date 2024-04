Attention à l'arnaque aux fruits, une escroquerie printanière

Acheter des fruits à des vendeurs en porte-à-porte n'est pas forcément une bonne idée. Au printemps, les escrocs redoublent d'inventivité pour monter des arnaques.

L'arrivée du printemps marque le retour sur les étals, des asperges, des melons et des premiers fruits de saison. Avec la hausse des températures, les Français se tournent à nouveau vers les marchés pour s'y balader et peut-être y faire ses courses. Mais que l'on veuille manger bio et de saison ou non, il faut rester attentif à ce que l'on consomme. Pour éviter tout risque sanitaire et être sur de la qualité des produits que l'on achète, mieux vaut vérifier l'étiquetage, la provenance et la fraîcheur d'un produit avant de l'acheter. Ce sont des rappels basiques, mais ils peuvent s'avérer bien utiles car l'arrivée du printemps marque aussi le retour d'un type d'escroquerie saisonnier : l'arnaque aux fruits.

De même que pour les arnaques pour le chauffage en hiver, et celles sur les voyages en été, l'arnaque aux fruits à souvent lieu entre avril et juin et consiste à proposer un produit défectueux ou qui n'arrivera jamais en échange d'une importante somme d'argent. Une pratique qui touche principalement les personnes âgées, souvent seules et qui combine risque sanitaire et financier.

Si quelqu'un sonne à votre porte, se présente comme un vendeur ambulant et propose de vous vendre un panier de fruits frais, mieux vaut s'en méfier car cela pourrait vous coûter cher. Le but de ces vendeurs est de réussir à entrer chez une personne pour lui déposer parfois plusieurs kilos de fruits avant d'en exiger une somme d'argent disproportionnée.

Le 4 avril dernier, une habitante de la Sarthe a été piégée par deux escrocs de cette manière. Deux personnes sonnent à sa porte, elle leur ouvre imaginant qu'il s'agit d'ouvriers travaillant dans l'immeuble où elle réside. Les deux hommes se présentent comme des vendeurs de fruits et se montrent convaincants, ils réussissent à entrer chez l'octogénaire pour lui déposer leurs paniers de fruits "frais". Devant la quantité de marchandises qui s'amoncèle progressivement sur son balcon, la dame les informe qu'elle n'a nullement besoin de tout cela mais le duo de "maraîcher" ne l'écoute pas prétextant qu'elle pourra toujours partager le surplus avec ses proches.

La situation déjà bien particulière pour la retraitée vire au cauchemar lorsque les deux hommes s'assoient à la table de son salon. Ils lui tendent une facture de 154 euros pour 60 kilos de fruits. La victime paye et les deux malfrats se retirent. À la suite de sa mésaventure, elle confie que les fruits "n'étaient même pas bons" et "souvent abîmés". L'un de ses proches pense que les escrocs se seraient servis dans les invendus jetés par les grandes surfaces. Pour se prémunir de ce genre de mauvaises surprises, il est possible d'exiger la présentation d'une carte professionnelle aux démarcheurs et surtout, il ne faut rien signer. Le plus efficace reste de ne pas ouvrir à une personne qui ferait du porte à porte car dans ce genre d'arnaques, les malfrats peuvent avoir préparé de fausses informations sur leurs produits.