Cette plante populaire est partout au printemps, mais elle est mortelle pour vos chiens et chats

Attention à cette plante printanière, toxique pour vos animaux de compagnie.

Personne ne l'aurait soupçonnée et pourtant : cette plante, très populaire, est toxique pour nos animaux de compagnie ! Au moment du printemps, à l'heure où fleurissent nos champs et nos jardins, il est facile de se laisser aller à un manque de surveillance de nos compagnons à quatre pattes, grisés eux aussi par la hausse des températures et le retour tant attendu du soleil.

Et pourtant, la vigilance est de mise en cette période printanière : certaines plantes sont dangereuses pour nos amis chiens et chats ! C'est le cas du muguet, LA fleur du printemps par excellence, qui fleurit - normalement - aux alentours du 1er mai et qui s'offre ce jour férié. Reconnaissable par ses feuilles allongées et ses petites clochettes blanches, le muguet embaume nos jardins et nos maisons.

Mais attention, cette plante est loin d'être aussi inoffensive qu'il n'y paraît et est même un véritable danger pour nos amis à poils, mais aussi pour les lapins et les oiseaux, le muguet : "L'ingestion du muguet provoque des troubles hépatiques graves chez les chats. Elle peut même causer la mort d'un chien", explique Yves Lahiani, vétérinaire, interrogé par le site de 30 Millions d'Amis.

Et attention : le muguet est toxique même si une toute petite partie de la plante - n'importe laquelle - est ingérée, même si elle est fanée. Même l'eau du vase dans lequel vous placez la plante pour décorer votre intérieur ne doit pas être bue ! En effet, chacune des parties qui la compose peut causer aux chiens et aux chats des problèmes digestifs, causés par les substances irritantes du muguet et jusqu'à des problèmes cardiaques.

Mais alors comment savoir si son compagnon à quatre pattes a mangé du muguet ? Plusieurs symptômes sont évoqués par les spécialistes, notamment les vomissements répétés, de la fièvre, une salivation intense, des diarrhées et d'autres conséquences comme des convulsions. En cas d'ingestion de muguet par votre chien, votre chat, votre lapin ou votre oiseau de compagnie, il est indispensable de se rendre au plus vite chez un vétérinaire. Attention, contrairement à la scène remarquable d'Anatomie d'une chute, il ne faut pas tenter de faire vomir votre animal.

Et le printemps est une période à risque pour nos chers animaux : il n'y a pas que le muguet qui leur veut du mal. D'autres plantes et fleurs, comme le lys, l'arum, le ficus, le poinsettia, le laurier ou même la rose, sont à proscrire des tests gastronomiques de nos chiens et chats et nécessitent une extrême vigilance de la part de leur maître.