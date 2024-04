Mort d'Emile : les parents reçoivent un soutien immense avant l'enterrement

Les parents d'Emile se sont exprimés pour la première fois depuis la découverte des ossements du petit garçon. La mère se dit "très touchée" par les nombreux soutiens qu'ils ont reçu.

Leur parole est rare. Les parents du petit Emile ont rompu le silence ce mercredi 17 avril, trois semaines après la découverte d'ossements appartenant à leur fils. C'est sur le groupe "Prions pour Emile", créé sur Facebook après la disparition du petit garçon, que la mère de l'enfant s'est exprimée pour la première depuis que l'enquête a confirmé la mort d'Emile.

La famille du petit garçon a adressé un "immense merci" aux nombreux soutiens qu'elle a reçu. Ce remerciement est plus particulièrement adressé aux centaines de personnes qui ont participé à la cagnotte mise en ligne début avril pour "aider [la famille] à offrir un bel enterrement" à Emile et des messes à ses proches. C'est déjà sur ce groupe que la mère avait pris la parole pour la première fois en juillet 2023, deux jours après la disparition d'Emile.

La famille d'Emile "très touchée" par le soutien et la compassion

Des centaines de personnes, près de 650 à la date du 17 avril, ont participé à la cagnotte dédiée au soutien de la famille. Le montant récolté n'est pas public, mais les parents d'Emile disent en avoir "reçu une première partie". "Nous sommes toujours très touchés par votre compassion" ajoute la maman du petit garçon dans son message. Outre le soutien financier pour l'enterrement de l'enfant, la famille indique recevoir de nombreux messages de soutien et essayer de tous les lire "que ce soit les commentaires, les messages privés, les lettres..."

Le petit Emile, qui avait deux ans et demi, a disparu le 8 juillet 2023 au hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors qu'il était gardé par ses grands-parents maternels. Aucune trace du petit garçon n'avait été retrouvée jusqu'au 30 mars et la découverte d'ossements par une randonneuse à tout juste 2 kilomètres du lieu de sa disparition. Les vêtements que l'enfant portait le jour où il a disparu ont également été retrouvés non loin. L'analyse des ossements menée par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), a permis de confirmer qu'il s'agissait de ceux de l'enfant, mais n'a pas permis de déterminer la cause de la mort.