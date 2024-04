Deux fillettes attaquées au couteau en Alsace : acte d'un déséquilibré ou geste terroriste ?

Deux fillettes ont été agressées au couteau à Souffelweyersheim, une commune au nord de Strasbourg en Alsace, à proximité d'une école le jeudi 18 avril. Le suspect a été interpellé.

Ce jeudi 18 avril, aux alentours de 14 heures, les gendarmes de la ville de Souffelweyersheim, une commune au nord de Strasbourg, ont dû intervenir après que deux fillettes, âgées de 11 et 6 ans, ont été blessées dans une attaque au couteau. L'une des deux jeunes filles se tenait devant son école quand un homme, armé d'un couteau l'a attaquée, l'autre était dans un square tout près du lieu de la première agression.

Alertés, les gendarmes se sont rendus sur les lieux et ont pu interpeller le suspect, un homme de 29 ans, sans difficulté et seulement quelques minutes après les agression. L'homme n'avait alors plus de couteau en main selon les indications de la gendarmerie à l'AFP. Selon une source proche de l'enquête qui s'est confiée à BFM, l'agresseur ne serait pas en pleine possession de ses facultés mentales. La gendarmerie indique de son côté que le suspect "pas connu des services" et que ses motivations "ne semblent pas en lien avec une radicalisation", mais la piste terroriste ne sera complètement écartée qu'à la suite de l'étude du profil de l'agresseur.

Les deux jeunes filles ont, elles, étaient prises en charge par les secours et placées en "urgence relative". L'AFP précise qu'elles souffrent de "blessures superficielles". Le direction de l'établissement scolaire à côté duquel sont survenues les agressions a pris la décision de confiner le personnel et les élèves, pendant toute la durée de l'opération. Les parents d'élèves ont toutefois été autorisés à venir récupérer leurs enfants vers 16 heures. Dans un communiqué, la préfecture du Bas-Rhin a annoncé qu'une "cellule médico-psychologique" a également été mise en place dans l'école. À l'heure actuelle, la situation ne présente plus aucuns danger.