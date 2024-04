Attaque au couteau en Alsace : une adolescente décédée en marge de l'agression

Une collégienne de 14 ans est décédée après l'attaque au couteau survenue à Souffelweyersheim, en Alsace, le jeudi 18 avril. Elle avait fait un malaise lors du confinement de son établissement scolaire.

Le bilan de l'attaque au couteau survenue à Souffelweyersheim, près de Strasbourg, jeudi après-midi, s'est alourdi. Si les deux fillettes âgées de 11 et 7 ans blessées par le suspect sont sorties de l'hôpital en ne présentant que "des blessures physiques légères" selon la procureure de la République de Strasbourg, une adolescente de 14 ans est décédée.

La collégienne avait fait un malaise cardiorespiratoire lors du confinement de son établissement scolaire, le collège des Sept-Ardents, mis en place après l'agression et lors de l'intervention des forces de l'ordre. Sa mort a été annoncée par le rectorat ce vendredi 19 avril. La jeune fille "avait été secourue par des enseignants qui très vite ont appelé les services de pompiers. Elle est décédée en fin d'après-midi" malgré sa prise en charge en urgence à l'hôpital, a précisé à l'AFP le recteur d'académie, Olivier Faron.

L'auteur de l'attaque au couteau a été interpellé jeudi après-midi, seulement quelques minutes après les agressions de deux enfants. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour "tentatives d'homicides volontaires sur mineures de 15 ans (et rébellion)". Les motivations de l'homme n'étaient toujours pas connues jeudi soir, mais elles ne semblaient "pas en lien avec une radicalisation". "Aucun élément de radicalisation n'est connu le concernant et aucun élément ne permet de rattacher ces agressions à un acte terroriste", a précisé la procureure de la République de Strasbourg. Selon les informations de BFMTV, le suspect souffrirait de problèmes psychiatriques et serait en rupture de traitement depuis novembre dernier.