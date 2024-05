Mohamed Amra : le criminel évadé, multirécidiviste, risquait la prison à perpétuité

Surnommé "La Mouche", le détenu transféré dans le convoi attaqué ce mardi et qui s'est évadé avec ses complices est multirécidiviste. Il a notamment été condamné pour "vol avec effraction" et mis en examen pour meurtre.

L'attaque s'est produite sur l'autoroute A154 au péage d'Incarville, sur la commune de Val-de-Reuil (Eure). Plusieurs hommes cagoulés s'en sont pris à un convoi pénitentiaire qui transportait un détenu entre Rouen et Evreux. Un assaut "à l'arme lourde" comme indiqué ce mardi par le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Le détenu qui se trouvait à bord de l'un des deux fourgons attaqués était surnommé "La Mouche". Mohamed Amra - son vrai nom - 30 ans, n'appartenait pas à la catégorie des détenus particulièrement surveillés (DPS), comme annoncé par la procureur de Paris, Laure Beccuau. Il est, en revanche, connu très défavorablement des services de police et de justice.

Mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre

Mohamed Amra est un multirécidiviste. Il a déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal d'Evreux pour vol avec effraction, indique la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Notamment des vols dans des supermarchés et des commerces dans la banlieue d'Evreux entre août et octobre 2019.

Il est aussi mis en examen pour tentative d'homicide à Saint-Étienne du-Rouvray et à Marseille par la JIRS pour homicide volontaire commis le 17 juin 2022 à Aubagne sur un habitant de Dreux, dans un dossier de trafic de stupéfiants, selon les informations de BFMTV. Le tribunal judiciaire de Paris, lui, évoque une mise en examen pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort.

Dans un communiqué, le parquet de la JUNALCO annonce saisir l'Office central de lutte contre la criminalité organisée et la Police judiciaire de Rouen de l'enquête portant notamment sur les infractions de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée (faisant encourir la réclusion à perpétuité), évasion et bande organisée, acquisition et détention d'une armée de guerre et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Des liens avec le grand banditisme

D'après France 3 Normandie, "La Mouche" serait également associé au grand banditisme. "Il a notamment été impliqué dans des affaires de drogues, mais aussi d'enlèvement, séquestration et tentative d'homicide". En revanche, Mohamed Amra ne serait pas fiché comme un détenu radicalisé. Ce mardi après-midi, le fugitif et ses complices sont toujours en fuite. Le plan Epervier a été mis en place.