"Macron veut que la France entre en guerre" : Le Pen accuse et évoque des "révélations" de l'Ukraine

Marine Le Pen estime que le président a effectué "un pas supplémentaire" vers une entrée en guerre de la France. Et assure s'appuyer sur des "révélations" de l'Ukraine.

Marine Le Pen a assuré, ce jeudi 30 mai sur Franceinfo, qu'Emmanuel Macron voulait que "la France entre en guerre". Cette réaction fait suite aux propos du président français tenus lors d'une conférence de presse en Allemagne où il a déclaré qu'il fallait permettre à Kiev de "neutraliser les sites militaires russes d'où sont tirés les missiles", et ce même avec des armes occidentales. "Si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles, en fait on leur dit, on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre", avait déclaré Emmanuel Macron.

Pour la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, il s'agirait ni plus ni moins d'un "pas supplémentaire d'investissement dans ce conflit" ayant pour conséquence de "créer un danger absolument faramineux sur la sécurité de nos compatriotes et sur l'intégrité de notre territoire". Elle a également rappelé qu'Emmanuel Macron avait auparavant déjà évoqué l'envoi de troupes sur le territoire ukrainien, en refusant d'exclure cette possibilité.

Pour sa part, Marine Le Pen a assuré être en faveur de la livraison d'armes défensives à l'Ukraine mais se placer contre le fait "d'autoriser l'Ukraine avec les armes qu'on lui a fourni à frapper le territoire russe". Selon cette dernière, ce sont des "mécaniques d'entrée en guerre mondiale". "Je suis opposée à tout ce qui peut créer le risque d'un conflit mondial où la France serait, en plus, en première ligne".

Marine Le Pen est surtout revenue sur le possible envoi d'instructeurs français pour former les militaires ukrainiens annoncé par Kiev mais non confirmé par le président. Pour elle, il s'agit d'une décision déjà prise par le président, mais qui est pour l'heure secrète ou confidentielle. "Emmanuel Macron s'apprête manifestement à annoncer qu'on va envoyer du personnel militaire français en Ukraine, des instructeurs en nombre", a dévoilé la femme politique.

"C'est l'Ukraine qui a révélé ça, peut-être un peu trop tôt pour Emmanuel Macron, qui souhaitait peut-être garder cette annonce pour la semaine prochaine", a-t-elle ajouté. De nouveau, Marine Le Pen s'est opposée à cette idée : "Je suis désolée de participer à éventer cette annonce mais elle est, là encore, un pas supplémentaire qui est inquiétant".