DIRECT. Nouvelle Calédonie : 480 gendarmes en renfort et levée de l'état d'urgence, vers un apaisement dans l'archipel ?

Même si les tensions commencent à diminuer dans Nouméa et son agglomération, certains quartiers de l'île restent en proie aux tensions. Notamment dans le quartier de la Vallée-du-Tir, bastion indépendantiste qui présente toujours des traces d'affrontements récents.

08:38 - Les évacuations se poursuivent

Des évacuations sont toujours en cours dans l'archipel. Français et touristes étrangers continuent à être évacués depuis l'aérodrome de Magenta grâce à des vols militaires affrétés par la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Depuis samedi, le Haut-commissariat a mis en place des mesures de "raccompagnement des étrangers et des touristes français". 530 touristes français ont été évacués à bord d’appareils militaires. L'aéroport principal de l'archipel, lui, restera fermé jusqu'au 2 juin.