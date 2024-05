DIRECT. Nouvelle Calédonie : Emmanuel Macron prêt à rester sans "limites" pour rétablir la paix ?

Le chef de l'Etat est arrivé en Nouvelle-Calédonie afin de lancer une "mission" de dialogue et mettre fin aux violences qui sévissent sur l'île depuis plus d'une semaine. Il assure que "des décisions seront prises et des annonces seront faites" à l'issue de cette journée de jeudi.

En direct

11:20 - Macron à la rencontre de "figures" des Indépendantistes D'après les informations du Monde, Emmanuel Macron s'apprêt à rencontrer "des figures" du camp indépendantiste.

11:17 - Les entretiens avec les forces politiques débutent pour Macron Emmanuel Macron souhaite mettre en place un "accord global" entre les responsables locaux, indépendantistes et loyalistes. L'objectif ? Sortir d'un blocage politique depuis décembre 2021 sur le dernier référendum concernant l'indépendance. Les indépendantistes avaient contesté la tenue du scrutin, quand les Kanaks décrétaient un temps de deuil. En l'absence d'accord, la réforme du corps électoral a été engagée. Un projet qui a mis le feu aux poudres entre les différents élus locaux. C'est la goutte d'eau qui a fait débordé le vase en Nouvelle-Calédonie depuis plus d'une semaine.

10:40 - Pas d'annonces d'Emmanuel Macron avant la fin de son déplacement Emmanuel Macron poursuit ses échanges en Nouvelle-Calédonie. Il ne dévoilera ses mesures politiques "qu'à l'issue" de sa visite sur l'île. Le chef de l'Etat entend "avancer sur un chemin d'espoir. C'est un nouveau pacte que l'on doit construire ensemble" a-t-il déclaré ce jeudi depuis Nouméa.

10:20 - Macron avec les loyalistes puis les indépendantistes Le président de la République Emmanuel Macron va s'entretenir séparément avec les loyalistes, puis les indépendantistes au cours de deux réunions distinctes. Une démarche qui illustre les tensions persistantes entres les forces politiques calédoniennes, malgré l'arrivée du chef de l'Etat sur l'île.

09:51 - La France n'a pas donné son feu vert pour l'évacuation de touristes néo-zélandais Alors que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont commencé à affréter des vols pour évacuer leurs ressortissants en vacances et bloqués sur l'archipel, ces vols spéciaux ne peuvent pas se poursuivre ce jeudi. "Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu les autorisations de la France pour des vols aujourd'hui" indique le ministre néo-zélandais des Affairs étrangères. Il indique "partager la frustration" des touristes encore sur place.

09:15 - La "maison des adolescents" en feu sur l'île Alors qu'Emmanuel Macon est arrivé depuis plusieurs heures en Nouvelle-Calédonie, enchaînant les rencontres pour tenter de rétablir l'ordre et la paix sur l'archipel, la maison des adolescents "Casado" à Dumbéa est en feu ce jeudi, comme indiqué par le média local Radio Cocotier. Un lieu d'accueil et de soin dédié aux jeunes de 12 à 18 ans en souffrance psychologique.

09:02 - "Les jours et les semaines qui viennent seront encore difficiles" concède Macron "On a des points qui sont difficiles à reprendre mais ils seront repris" assure le président de la République depuis Nouméa ce jeudi. "On ira jusqu'au bout, les jours et les semaines qui viennent seront encore difficiles" a-t-il ajouté. Selon le dernier bilan, 300 gardes à vue ont été ordonnées depuis le début des violences sur l'archipel.

08:32 - Trois hauts fonctionnaires avec Macron Outre Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Marie Gévenoux, les trois ministres, Emmanuel Macron est aussi accompagné de trois hauts fonctionnaires pour sa visite en Nouvelle-Calédonie. Cette "équipe de contact" comme il aime l'appeler est composée d'Eric Thiers, directeur de cabinet de la ministre de l’Éducation nationale, Rémy Bastille qui a été secrétaire général du haut-commissariat en Nouvelle Calédonie et Frédéric Potier, l'un des directeurs généraux de la RATP, a travaillé sur le dossier calédonien en 2014 lorsqu'il travaillait pour Manuel Valls.

08:16 - L'apaisement ne passera pas par un "retour en arrière" institutionnel certifie Macron Si Emmanuel Macron a appelé à un "apaisement constructif" dès son arrivée sur le sol calédonien, il réfute totalement l'idée de revenir sur le résultat des trois référendums qui ont acté le maintien du territoire ultramarin dans la République. "L'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait" a indiqué le président.

08:11 - Macron évoque un "mouvement d'insurrection absolument inédit" Pendant sa visite au commissariat central de Nouméa, le chef de l'Etat a évoqué un "mouvement d'insurrection absolument inédit" en Nouvelle-Calédonie. "Personne ne l'avait vu venir avec ce niveau d'organisation et de violence". Il a également tenu à "saluer le sang froid" et le "professionnalisme" des forces de l'ordre. "On ira jusqu'au bout, les jours et les semaines qui viennent seront encore difficiles" poursuit-il.

08:09 - Macron au commissariat de Nouméa Le président de la République Emmanuel Macron se trouve désormais au commissariat central de Nouméa. Cette visite a pour objectif de prendre la température avec les forces de l'ordre locales et de connaître leur moral.

08:06 - L'état d'urgence ne sera pas prolongé si chacun "appelle à lever les barrages" Ce jeudi, depuis Nouméa, Emmanuel Macron a également indiqué que l'état d'urgence "ne devrait pas être prolongé" à condition que chacun appelle à lever les barrages sur l'île. "J'en appelle à la responsabilité de tous les dirigeants ici présents. L'état d'urgence ne sera levé, très clairement, que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages" a-t-il lancé.

08:03 - Une visite sans "limite" de temps L'avion présidentiel a atterri vers 8h30 ce matin, à Nouméa, heure locale. Le chef de l'Etat a déjà effectué plusieurs rencontres avec les forces institutionnelles, politiques, économiques et coutumières sur l'île. Dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé que sa visite n'avait pas de "limite" de temps. Alors, peut-on l'imaginer prolonger sa visite ? Difficile à dire, notamment en raison de l'emploi du temps international de ce dernier. En effet, il est attendu ce week-end en Allemagne pour une rencontre avec le chancelier Olaf Scholz. Une visite qui avait déjà été reportée après les émeutes en France à la suite de la mort du jeune Nahel, l'an passé.

07:58 - "Des décisions seront prises et des annonces seront faites" Emmanuel Macron l'assure : "Des décisions seront prises et des annonces seront faites" à l'issue de ce jeudi 23 mai. Il affirme également ne pas avoir "de limite" de temps sur place. Alors, sa visite mourait-elle excéder les 12 heures initialement prévues par l'Elysée dans l'emploi du temps serré du président ? "Personne ne peut accepter qu'on puisse accepter qu'on puisse avoir accès à la nourriture ou à l'alimentation parce qu'on a telle ou telle couleur de peau ou telle origine" a aussi lancé le président face au "racisme qu'on ne pensait pas voir revenir".