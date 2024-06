Sondages des législatives : la gauche juste derrière le RN, tous les résultats

Quelle force politique arrivera en tête du premier tour des élections législatives 2024 ? Qui de la gauche, la majorité ou l'extrême droite aura la plus de sièges au deuxième tour ? Voici ce que président les résultats des sondages.

A quoi ressemblera la future Assemblée nationale ? Réponse dans moins de trois semaines après une campagne express, qui a débuté dès l'annonce de la dissolution de la chambre basse du Parlement au soir du 9 juin. Déjà plusieurs sondages ont évalué les intentions de vote des électeurs français et dessinent des tendances sur les rapports de force qui pourraient déterminer l'orientation politique de l'hémicycle. Pour l'heure, toutes les enquêtes donnent le Rassemblement national en tête du premier tour des législatives, devant la coalition de gauche encore en construction.

Si les résultats des sondages sur les élections législatives sont intéressants pour appréhender les tendances et les préférences des électeurs à un instant T, ils ne doivent pas être considérés comme des prédictions immuables. D'autant que pour les élections législatives l'échelle locale du scrutin à son importance puisque chacune des 577 circonscriptions, dont certaines penchent plus à gauche et d'autres plutôt à droite, va élire un député. Or, les sondages sont réalisés sur un panel représentatif mais à l'échelle nationale.

Quels sont les résultats des sondages au 1er tour des législatives ?

Le Rassemblement national est crédité de plus de 30% d'intentions de vote au premier tour des législatives dans plusieurs sondages, notamment le dernier publié par Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche le mercredi 12 juin qui donne le parti lepéniste à 31%. Légèrement moins que le baromètre Ifop pour LCI, Le Figaro et Sud radio dévoilé le même jour.

Derrière, la gauche rassemblée sous la bannière du "Nouveau front populaire" se laisse peu distancer avec 28% d'intentions de vote. D'autres études misent sur un écart un peu plus important en créditant la coalition de gauche de 25%. Le front populaire est toujours donné à plus de 20%, contrairement à la majorité présidentielle qui ne passe pas ce palier. Le camp d'Emmanuel Macron est crédité de 18% d'intentions de vote. Au pied du podium, Les Républicains arriveraient en quatrième position avec 6,5% selon les prédictions les plus sévère et 9% selon les plus optimistes.

Quels résultats au 2e tour des législatives ?

Ces estimations donnent une première idée de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale : d'après le sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche du 12 juin, le RN deviendrait le groupe majoritaire avec 220 et 270 sièges (contre 89 actuellement). L'alliance de la gauche formerait la deuxième force avec 150 à 190 sièges (contre 153) et le groupe de la majorité présidentielle perdrait en puissance avec 90 à 130 sièges (contre 249). Les Républicains passeraient à 30 ou 40 sièges (contre 74).

La majorité absolue étant à 289, le parti à la flamme ne serait pas en mesure de régner en maître sur l'Assemblée nationale, mais il lui suffirait de quelques voix alliées pour avoir la mainmise sur le pouvoir législatif. Elle serait donc à ça de voir un de ses membres être nommé Premier ministre et d'autres être désignés au sein du gouvernement. Aujourd'hui, le RN compte 89 élus. Il en disposait de 8 en 2017. A cette époque, La République en Marche (devenue Renaissance) cumulait 308 sièges. Après sa chute de 2022 à 244 députés, perdant ainsi la majorité absolue, le parti fondé par Emmanuel Macron poursuivrait donc sa dégringolade.

Notons que fin 2023, le parti Les Républicains avait commandé un sondage à l'institut Ipsos sur les intentions de vote des Français si des élections législatives avaient lieu très prochainement. Dévoilés en mars 2024 par L'Obs, les résultats montraient que l'Assemblée nationale pouvait grandement pencher à l'extrême droite, voire même passer en majorité RN. Selon les réponses obtenues par Ipsos, entre 243 et 305 sièges pourraient être décrochés par la formation de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Les hypothèses nationales se heurtent parfois aux réalités de terrain, où le choix du vote n'est pas toujours fait en fonction de ses convictions. Certains territoires le prouvent. Les territoires les plus ruraux et les circonscriptions constituées de petites communes semblent plus enclines à coter pour le Rassemblement national, c'est d'ailleurs ce qui se dégage de l'analyse des résultats des européennes 2024. Les communes rurales de 2000 à 20 000 habitants ont largement opté pour Jordan Bardella dimanche 10 juin, comme le démontre l'enquête Elabe pour La Tribune et BFMTV.

© Elabe

Il n'en demeure pas moins que les sondage mettent avant une dynamique pour l'extrême droite qu'il convient de regarder avec attention : les enquêtes sur les intentions de vote des électeurs réalisées avant les derniers scrutins (présidentielle, législatives, européennes) sont de moins en moins éloignées de la réalité du dépouillement. Les résultats aux européennes étaient d'ailleurs particulièrement bien anticipés par les sondeurs.