DIRECT. Blessure de Mbappé : l'inquiétude grandit, son forfait pour l'Euro évoqué

En cas de retour, Kylian Mbappé devra très certainement porter un masque de protection sur le visage. Le but est en effet de protéger le nez, en faisant reposer les chocs sur les pommettes et le front. Dans le cas des sportifs professionnels, les masques sont en général réalisés en carbone, matériau privilégié pour sa robustesse et sa légèreté. Le masque est alors moulé directement à la forme du visage du joueur, et réalisé en quelques jours seulement.

09:25 - Le Real "inquiet" pour Mbappé

Le futur club de Kylian Mbappé, le Real, suit avec attention l'évolution de la blessure de Kylian Mbappé, mais ne peut pas faire grand chose pour le moment. "Logiquement, nous sommes préoccupés par l'évolution de la fracture de Kylian, mais jusqu'au 1er juillet, il n'est pas officiellement notre joueur et, étant au Championnat d'Europe, il est normal que la France pense à ses intérêts et non à ceux de Madrid. Nous sommes pieds et poings liés jusqu'à cette date" a expliqué une source proche du Real pour As.