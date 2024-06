Sujet du bac 2024 de physique-chimie : la première épreuve dévoilée ce mercredi 19 juin

C'est le grand jour pour les terminales, les épreuves de spécialité commencent. Pour ceux qui ont choisi la physique-chimie, l'épreuve commence à 14h aujourd'hui et le sujet officiel est dévoilé dans la foulée.

Les candidats au bac 2024 ayant choisi la spécialité physique-chimie se retrouvent pour l'épreuve écrite de spécialité soit aujourd'hui soit demain devant leur copie, de 14h à 17h30.

Le sujet de physique-chimie du premier jour de cette session du bac 2024 est disponible aujourd'hui, il est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenariat avec Studyrama.

Un autre sujet sera transmis aux élèves passant l'épreuve le jeudi 20 juin, il sera également disponible sur cette page.

Comme chaque année, les élèves des lycées français à l'étranger passent les épreuves du baccalauréat quelques jours avant les élèves de la métropole, permettant ainsi aux candidats de l'Hexagone de découvrir les premiers sujets du bac. Les sujets donnés aux élèves d'Amérique du Nord ne seront pas identiques à ceux que découvriront les autres candidats aujourd'hui et demain.

S'il ne s'agît que d'approximations, certains sites spécialisés ont déjà spéculé sur ce que pourrait être le sujet de l'épreuve de spécialité physique-chimie. Pour cette année 2024, les sujets les plus probables seraient, selon Digischool étaient : "modélisation des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogène", "sens d'évolution d'un système acide-base" et "lien entre les action appliquées à un système et son mouvement".

À l'inverse les sujets jugés moins probables de tomber étaient : "stratégie de synthèse organique", "description d'un mouvement" et "phénomènes ondulatoires". Ces propositions sont hypothétiques et elles le resteront jusqu'à ce que les élèves découvrent les sujets.

Les résultats de l'épreuve de spécialité de physique-chimie seront disponibles à partir du 8 juillet 2024 comme pour l'ensemble des autres épreuves du baccalauréat. Pour rappel, l'examen de physique-chimie étant composé de deux parties, la note finale est obtenue en multipliant par 0,8 la note de l'épreuve écrite et par 0,2 celle de l'épreuve pratique.